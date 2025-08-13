Estudiantes del Colegio Arko representarán a Tierra del Fuego en el Desafío Eco YPF con dos prototipos eléctricos

Por quinto año consecutivo, estudiantes del Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” participarán del Desafío Eco YPF, la competencia nacional que reúne a escuelas técnicas de todo el país para diseñar y construir vehículos eléctricos de emisión cero. El evento se desarrollará el 8 y 9 de noviembre en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.





El docente Christian Recalde confirmó que, a diferencia de ediciones anteriores, este año el colegio fueguino presentará dos prototipos, numerados 42 y 108, que ya se encuentran en la etapa final de construcción, a la espera de instalarles baterías y motores. “Apostamos a doble o nada, preparando dos autos de emisión cero. Son vehículos tipo karting eléctrico con motor de scooter, capaces de alcanzar entre 50 y 55 km/h. El desafío es lograr que la batería rinda más que la de los demás competidores”, explicó Recalde.





Todos los equipos reciben el mismo kit de construcción y deben cumplir con especificaciones técnicas reguladas por la CDA del Automóvil Club Argentino. Los pilotos deben tener más de 15 años y cuentan con una certificación temporal para competir tras pasar una inspección técnica que garantiza la seguridad.

Un desafío logístico y económico





El viaje desde Tierra del Fuego implica un gran esfuerzo. La empresa Vesprini, gracias a la gestión de una exalumna, colaborará con el transporte hasta Buenos Aires. Desde allí, restarán 200 kilómetros hasta el autódromo entrerriano.





Aunque el equipo fue becado por la Fundación YPF, solo 10 estudiantes cuentan con alojamiento asegurado y sin cobertura de comidas. “Ahora debemos encontrar cómo hospedar y alimentar a otros 10 chicos convocados”, señaló el docente, quien invitó a la comunidad a colaborar visitando el taller del colegio para ver los avances.