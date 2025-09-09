Ushuaia: buscan declarar inimputable a la madre acusada de matar a su beba

Juicio en Ushuaia: la defensa busca declarar inimputable a Priscila Santillán, acusada de matar a su bebe con psicotrópicos.

Comenzó en los Tribunales del barrio Monte Gallinero el juicio contra Priscila Santillán, acusada de suministro de psicotrópicos en una mamadera a su hija de 1 año y 8 meses, provocándole la muerte. La defensa intenta evitar la prisión perpetua alegando inimputabilidad.
En Ushuaia comenzó este lunes 8 de septiembre el juicio oral y público contra Priscila Lucía Luján Santillán (25), acusada de homicidio agravado por el vínculo por la muerte de su hija Gianna Lucelyn Santillán, de apenas 1 año y 8 meses.

La joven, defendida por el abogado del Superior Tribunal de Justicia, Jesús González Sabre, y el defensor público Carlos Fonrouge, se negó a declarar en la apertura del debate, siguiendo la estrategia de sus letrados, que buscan presentar a la imputada como inimputable por supuestos trastornos psicológicos y psiquiátricos.

Según la acusación fiscal, Santillán habría suministrado a la niña una combinación letal de clonazepam, quetiapina y levetiracetam, presumiblemente en una mamadera. La ingesta provocó una intoxicación farmacológica grave, derivando en depresión respiratoria, apnea y un paro cardiorrespiratorio que los médicos del Hospital Regional Ushuaia no lograron revertir.

El hecho ocurrió el 27 de junio de 2023, cuando personal policial trasladó a la pequeña en estado desesperante desde el domicilio familiar hasta el nosocomio, donde finalmente falleció.

Durante la primera jornada declararon la expareja de la imputada y dos médicas del hospital —una psiquiatra y una pediatra— relevadas del secreto profesional, quienes aportaron detalles sobre la atención brindada a madre e hija. También se escuchó, vía remota, a la abuela de Santillán, quien la crió en su infancia y actualmente tiene bajo su cuidado a otra hija de la acusada, de 9 años.

La estrategia de la defensa fue interpretada por observadores judiciales como un intento de esquivar la pena de prisión perpetua, que corresponde a la figura penal en caso de condena. Sin embargo, durante toda la instrucción Santillán fue considerada lúcida y hábil, sin que se pusiera en duda su capacidad para comprender sus actos.

El Tribunal está integrado por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía, quienes este martes 9 escucharán a profesionales especializados en salud mental. La acusación está a cargo de la fiscal Paula Schapochnik, de la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar.

