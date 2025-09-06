Incendio fatal en Ushuaia: confirmaron las identidades de las víctimas y detuvieron a un sospechoso

La Policía identificó a las dos personas fallecidas en el incendio de Isla San Pedro al 100 como Norberto Gastón Bulasio (43) y Oscar Alberto Burgos (39). Un hombre fue detenido acusado de provocar intencionalmente el fuego.
La Policía de Tierra del Fuego confirmó este viernes las identidades de las dos víctimas fatales del incendio registrado en una vivienda de calle Isla San Pedro al 100. Se trata de Norberto Gastón Bulasio (43 años) y Oscar Alberto Burgos (39 años).

De acuerdo con las primeras pericias, el fuego fue provocado de manera intencional, lo que motivó la inmediata intervención judicial y la detención de Nelson Mancilla, quien quedó a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente.

El siniestro comenzó cerca de las 9 de la mañana y consumió por completo la vivienda de dos plantas. Durante el operativo de asistencia, tres personas fueron rescatadas, de las cuales dos debieron ser trasladadas al Hospital Regional Ushuaia por inhalación de humo.

Más de 20 efectivos entre Bomberos y Policía trabajaron en el lugar para contener las llamas y garantizar la seguridad de la zona. La casa permanece bajo custodia judicial a la espera de nuevos peritajes.

El trágico hecho se suma a una alarmante seguidilla de incendios en Ushuaia, que en la última semana ya dejó cinco víctimas fatales, generando gran conmoción en la comunidad fueguina.

