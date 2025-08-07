SUTEF moviliza este viernes en toda la provincia y se reúne con Melella y el Ministro de Educación

El gremio docente convoca a la comunidad educativa a manifestarse en

Ushuaia,

Río Grande y Tolhuin en el marco de la reunión prevista con el gobernador Gustavo Melella y el Ministro de Educación.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció que mañana, a las 11 horas, se llevará adelante una importante jornada de protesta en toda la provincia. La acción coincide con el encuentro que mantendrán representantes del gremio con el gobernador Gustavo Melella y el Ministro de Educación, en la Delegación de Gobierno de Río Grande.





La convocatoria incluye desobligaciones con movilización para los turnos mañana, tarde y escuelas de jornada completa. Los puntos de encuentro serán:





Ushuaia: Frente a la Legislatura (bloque de San Martín)

Tolhuin: Plaza Cívica

Río Grande: Delegación de Gobierno (San Martín 44)





Para el turno vespertino se programó un Congreso Provincial Virtual de Delegadas y Delegados. El gremio remarcó sus principales reclamos: