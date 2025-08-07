SUTEF moviliza este viernes en toda la provincia y se reúne con Melella y el Ministro de Educación

SUTEF convoca a una jornada de movilización en toda la provincia, coincidiendo con la reunión con Melella y el Ministro de Educación en Río Grande.

El gremio docente convoca a la comunidad educativa a manifestarse en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin en el marco de la reunión prevista con el gobernador Gustavo Melella y el Ministro de Educación.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció que mañana, a las 11 horas, se llevará adelante una importante jornada de protesta en toda la provincia. La acción coincide con el encuentro que mantendrán representantes del gremio con el gobernador Gustavo Melella y el Ministro de Educación, en la Delegación de Gobierno de Río Grande.

La convocatoria incluye desobligaciones con movilización para los turnos mañana, tarde y escuelas de jornada completa. Los puntos de encuentro serán:

Ushuaia: Frente a la Legislatura (bloque de San Martín)
Tolhuin: Plaza Cívica
Río Grande: Delegación de Gobierno (San Martín 44)

Para el turno vespertino se programó un Congreso Provincial Virtual de Delegadas y Delegados. El gremio remarcó sus principales reclamos:
  • Defensa de la Educación Pública y del salario docente

  • Rechazo a las condiciones salariales actuales: “Con hambre no se aprende, tampoco se enseña”
  • Urgente sanción de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo

“Llamamos a toda la comunidad educativa a sumarse, traer la bandera de su institución y carteles para visibilizar la lucha. Es momento de que el Gobierno escuche”, expresaron desde SUTEF.

La protesta se enmarca en un clima de tensión creciente entre el gremio y el Ejecutivo provincial por la falta de respuestas concretas en materia salarial y de infraestructura escolar.

