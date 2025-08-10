SUTEF anuncia nuevas desobligaciones: lunes 11 y jueves 14, con paro parcial y movilizaciones

7 0 10 agosto 2025 2025-08-10T23:32:00-03:00 Editar esta nota

Tierra del Fuego – El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó una nueva semana de medid...

Tierra del Fuego – El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó una nueva semana de medidas de fuerza que afectarán el dictado de clases en toda la provincia.

Tierra del Fuego – El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó una nueva semana de medidas de fuerza que afectarán el dictado de clases en toda la provincia.

Según lo resuelto por el gremio, el lunes 11 de agosto se realizará una desobligación interna, mientras que el jueves 14 habrá desobligaciones con movilización en las tres ciudades fueguinas.

En tanto, el viernes 15, para tratarse de feriado, el gremio no llevará adelante acciones de protesta, retomando su plan de lucha la semana siguiente.  Las medidas se enmarcan en el reclamo por mejoras salariales, financiamiento integral para el sistema educativo y condiciones dignas de trabajo en las escuelas.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 7
  1. Anónimoagosto 11, 2025

    JAJAJAJA NO QUIEREN UN MAYORDOMO TAMBIÉN VAGOS HDP MALPARIDOS

    ResponderBorrar
  2. Anónimoagosto 11, 2025

    Estos se creen los amos del universo manga de vagos ni arrolla ya deben tener tanto rascarse hdp y los otros ni weco

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 11, 2025

    Claro pidan fibrones para hacerse la raya con tantas sentadas y desobligaciones ignorantes caras dura igualitos a melella todos

    ResponderBorrar
  4. Anónimoagosto 11, 2025

    Claro pidan fibrones para hacerse la raya con tantas sentadas y desobligaciones ignorantes caras dura igualitos a melella todos

    ResponderBorrar
  5. Anónimoagosto 11, 2025

    Ojala q privaticen todos los niveles educativos asi se dejan de joder vagos carroñeros parasitos universales

    ResponderBorrar
  6. Anónimoagosto 11, 2025

    La cuatrera monica aparte de boludear con post idiotas tratando de desentenderse de la cagada que se mando con la pañuelo verdo vicky. Sobre los recursos de puertos que mierda hace. Esa ieja deberia juntar a los lamebolas oportunistas con resorte en el brazo que calientan sillas y se hacen oos constitucionalistas con el tema de la reforma. Deberia juntarlos y declarar empleados escenciales a los docentes. Asi se termina esta joda del burro de catena y sus lazarillos.
    Tienen presos a los chicos. No educando en esta provincia de gobierno y politicos de mierda
    Por una vez justifiquen el sueldo noquis de mierda y trabajen. Algo que obvio no saben que significa
    Enpleados escenciales los docentes y a la primera desobligacion aaaaafueeeeraaaaa

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 11, 2025

      Por fin una buena solucion. Y no la mierda de solucion que hizo ate con urquiza y vuoto. Quitando recursos a puertos para financiar la corrupcion de la osef.
      Esto es una solucion. Para que los chicos tengan clases!!!
      Docentes. Empleados Escenciales
      Vamos a apoyar esto!!!
      Carlos Cordoba TRAIDOR de PUERTOS negro sorete.

      Borrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2325,Interes General,3137,Internacionales,145,Locales,3465,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11318,Sociedad,4904,Tecno,74,Tendencias,121,Titulares,14256,Ultimas Noticias,12645,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: SUTEF anuncia nuevas desobligaciones: lunes 11 y jueves 14, con paro parcial y movilizaciones
SUTEF anuncia nuevas desobligaciones: lunes 11 y jueves 14, con paro parcial y movilizaciones
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL1hZNg5UKYRj06dp5_KB0tB95WuLYiql3gq4p5eZlM2wfje_cJuRi1t0noPY_s9p_JWaMcMk7lIqiRl2ishEncb148i46ioh6nnHF274GdtdvbvD_l7aC-qCRN8-kX_mAsRTlB77lYZbrRQrsfANE07AZwpnUpvbqKgx01VgN7IFiZ9EUc5V0/w640-h384/sutef%20paro%20hoy%20y%20jueves.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL1hZNg5UKYRj06dp5_KB0tB95WuLYiql3gq4p5eZlM2wfje_cJuRi1t0noPY_s9p_JWaMcMk7lIqiRl2ishEncb148i46ioh6nnHF274GdtdvbvD_l7aC-qCRN8-kX_mAsRTlB77lYZbrRQrsfANE07AZwpnUpvbqKgx01VgN7IFiZ9EUc5V0/s72-w640-c-h384/sutef%20paro%20hoy%20y%20jueves.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/sutef-anuncia-nuevas-desobligaciones.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/sutef-anuncia-nuevas-desobligaciones.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos