SUTEF anuncia nuevas desobligaciones: lunes 11 y jueves 14, con paro parcial y movilizaciones

Tierra del Fuego – El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó una nueva semana de medidas de fuerza que afectarán el dictado de clases en toda la provincia.
Según lo resuelto por el gremio, el lunes 11 de agosto se realizará una desobligación interna, mientras que el jueves 14 habrá desobligaciones con movilización en las tres ciudades fueguinas.
En tanto, el viernes 15, para tratarse de feriado, el gremio no llevará adelante acciones de protesta, retomando su plan de lucha la semana siguiente. Las medidas se enmarcan en el reclamo por mejoras salariales, financiamiento integral para el sistema educativo y condiciones dignas de trabajo en las escuelas.
