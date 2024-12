Primera Gala a la Excelencia Deportiva en Tierra del Fuego: Reconocieron a 189 atletas destacados

La Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego celebró su primera Gala a la Excelencia Deportiva, homenajeando a 189 deportistas por sus logros nacionales e internacionales en 2024.

En un evento cargado de emoción, la Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego realizó la primera edición de la Gala a la Excelencia Deportiva en la Fábrica de Talento, Ushuaia. La ceremonia destacó a 189 deportistas que brillaron en el plano nacional e internacional durante 2024.

El gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza encabezaron la gala, transmitida en vivo por la TV Pública Fueguina, junto a familias, entrenadores y dirigentes deportivos. El evento busca institucionalizar un reconocimiento anual a los logros de atletas fueguinos, según indicó el secretario de Deportes, Matías Runin .



Entre los galardonados se encontraron atletas de disciplinas como karate, judo, fútbol sala, hockey sobre hielo, taekwondo y ajedrez. Entre los premiados se destaca: Ignacio Alvarez KARATE DO SHOTOKAN JKA, Camilo Alvarez KARATE DO SHOTOKAN JKA, Nair Loreiro KICK BOXING, Sebastian Mandrini MOTOCICLISMO, Maia Mansilla JIU JITSU, Franco Lopez JIU JITSU, Adriano Mazaferro HOCKEY IN LINE, Mateo Lopez Silva HOCKEY IN LINE, Gaspar Lopez Silva HOCKEY IN LINE, Alma Ganz BADMINTON, Lucila Soto HOCKEY IN LINE, Juliana Rios Ferreyra HOCKEY, Victoria Amaya HOCKEY, Natalia Bocchero HOCKEY, Lara Iriani HOCKEY, Camila Zuk HOCKEY, Francisca Berola HOCKEY, Martina Navarro HOCKEY, Catalina Capello HOCKEY, Gaston Rodriguez HOCKEY, Horacio Miranda LUCHA, Catalina Bianciotto HOCKEY SOBRE HIELO, Bryanna Montenegro TAEKWONDO, Agustin Sibauti, TAEKWONDO, Elina Soto TAEKWONDO, Graciela Maita TAEKWONDO, Luna Chacon TAEKWONDO, Ana Morena Sandoval TAEKWONDO, Giuliana Ferro GIMNASIA ARTÍSTICA, Analia Ruston GIMNASIA ARTÍSTICA, Constanza Mulleady GIMNASIA ARTÍSTICA, Constantino Vaporaki FUTSAL, Matias Sanchez KARATE DO SHOTOKAN JKA, Aldana Amoros KARATE DO SHOTOKAN JKA, Renata Godoy ATLETISMO, Jonatan Allende ATLETISMO, Galo Godoy ATLETISMO, Ian Bianchi ATLETISMO, Nicolas Ravassa ATLETISMO, Alina Lezcano BOXEO, Tiziana Pastori CICLISMO MTB, Mariano Coto JUDO, Facundo Stein FUTSAL, Mateo Casanova FUTSAL, Joaquin Villarroel FUTSAL, Juan Eleicegui HOCKEY, Rocio Ledesma JUDO, Valentin Garay TENIS, Valentin Moreno SNOWBOARD, Maitena Zayas HOCKEY SOBRE HIELO, Pedro Baeza HOCKEY SOBRE HIELO, Alvaro Miranda LUCHA, Elias Delgado LUCHA, Jazmin Donda AJEDREZ, Leandro Frutos AJEDREZ, Thiago Martinez POWERLIFTING, Athina Gonzalez Ciavarella ESGRIMA, Lautaro Yañez FUTSAL, Mora Alarcon TAEKWONDO, Priscila Franco BADMINTON, Octavio Sosa LEVANTAMIENTO OLÍMPICO, Pablo Vidal FUTSAL, Maia Alonso ATLETISMO DISCAPACIDAD, Maicol Velardez ATLETISMO DISCAPACIDAD, Rocio Osorio RUGBY, Jessica Gomez TRIATLON, Club Las Aguilas RUGBY, Seleccion TDF 1ra Damas HOCKEY, Seleccion TDF 1ra Caballeros HOCKEY, Ushuaia RC 1ra Damas HOCKEY, Club Mercantil FUTSAL, Club Luz y Fuerza C15 FUTSAL, Seleccion TDF SUB-14 HOCKEY, y Club Los Troncos Sub-17 FUTSAL