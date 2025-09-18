Matrimonio de Ushuaia resultó herido tras chocar contra un camión en Tolhuin

Un matrimonio de Ushuaia resultó herido tras un choque frontal con un camión en Tolhuin. Ambos fueron hospitalizados.

Un Toyota Etios conducido por un hombre de 75 años, acompañado por su esposa, impactó de frente contra un camión Volvo en la Ruta 3. Ambos fueron hospitalizados.
Un violento siniestro vial se produjo en la tarde del miércoles 17 de septiembre en la Ruta Nacional N° 3, a unos 100 metros del ingreso a la ciudad de Tolhuin, cuando un Toyota Etios, dominio PDO-100, impactó de frente contra un camión de gran porte.

El vehículo menor era conducido por José Luis Aguillón (75), quien viajaba acompañado por su esposa, Elvira Ritschard (75), ambos oriundos de Ushuaia. Según informaron fuentes policiales, el rodado colisionó contra un camión Volvo FH-460 4×2 T, chapa patente AC-487-HM, al mando de Antonio Oviedo (26), que resultó ileso.

A raíz del impacto, el Etios sufrió graves daños materiales, y su conductor quedó atrapado en el interior, por lo que Bomberos Voluntarios de Tolhuin debieron emplear herramientas neumáticas para liberarlo. Posteriormente, tanto él como su cónyuge fueron trasladados al Hospital Modular de Tolhuin para recibir asistencia médica.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría de Tolhuin, Gendarmería Nacional, Defensa Civil, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y personal de Tránsito Municipal, además de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

  1. Anónimoseptiembre 18, 2025

    EL CAMIÓN ESTABA ESTACIONADO EN LA BANQUINA, DE LA MANO QUE LE CORRESPONDE

