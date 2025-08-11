(Vídeo) camión de recolección de residuos quedó encajado en Andorra y debió ser asistido

Un camión del servicio de recolección de residuos quedó encajado este lunes en el barrio Las Reinas, en la zona de Andorra, lo que generó la interrupción momentánea del recorrido.
El incidente ocurrió durante la mañana, cuando el vehículo no pudo continuar avanzando debido al mal estado del terreno. Personal municipal acudió con maquinaria para asistir y liberar la unidad, lo que permitió retomar el servicio de recolección en el sector. No se registraron daños ni heridos. 

Vecinos esperan que autoridades municipales arreglen esta parte de la calzada para que la circulacion sea sin problemas. 

