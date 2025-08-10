Camioneta con destino a Ushuaia volcó en la Ruta 3 cerca de Tolhuin: una mujer fue hospitalizada

Un accidente vial ocurrido este domingo por la mañana en la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 2984, dejó como saldo una mujer de 70 años trasladada al Hospital Modular de Tolhuin.

El siniestro se produjo alrededor de las 8:30 horas, cuando una aotomovil Nissan Tida negra, conducida por José Emmanuel Larocca (39), volcó y terminó en una zona con árboles junto a la ruta. En el vehículo también viajaba Delia Claudia Josefina Riso (70), quien resultó herida.





Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar y asistió a la mujer, que fue derivada al centro de salud para su atención. El conductor no presentó lesiones de consideración. Las autoridades trabajan para determinar las causas del vuelco en este sector de alta circulación vehicular.