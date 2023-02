Rio Grande insegura: Comerciantes escrachan a ladrones y mecheras cansados que la Justicia no actue

Comerciantes comenzaron a escrachar a estafadores, ladrones y mecheras cansados de los robos a comercios y que la Justicia no actue, cometen el delito y salen a pesar de ser reincidentes. La propietaria de un local aseguro: “Tengo miedo por mi seguridad”.

“Me estoy exponiendo un montón, pero estoy defendiendo el trabajo de toda mi vida”, manifestó Paula Acevedo, propietaria del comercio Marilyn (Fagnano 514) de la ciudad de Rio Grande por lo ocurrido esta semana, cuando persiguió a dos personas que robaron en su local y otros de la zona, situación que se viralizó en redes.

Asimismo, denunció la impunidad de estos hechos, la frecuencia con la que ocurren y la decisión de ‘escrachar’ a delincuentes. Identificó a dos personas que habían robado en su local y los persiguió, sobre esto contó: “Uno no espera que le roben. El día 12 de febrero estas dos personas habían robado en el Candy Queen, el muchacho que atiende el kiosko nos lo advirtió y dijo que cuando los veía rondando por la zona salía a correrlos pero siempre volvían. Más tarde, el 14 de febrero, teníamos el local lleno, en algún momento de distracción nos pidieron algo del depósito y estas dos personas aprovecharon para meterse atrás del mostrador y robar productos”.

“Hay que aclarar que es un sitio muy concurrido, uno tiene clientes frecuentes, pero hay gente de paso y no se puede identificar a todo el mundo”, añadió. Continuó relatando la comerciante: “Luego del hecho vimos las cámaras, los individualizamos e hicimos la denuncia. Por redes sociales la gente nos envió nombre, apellido, dirección, inclusive el DNI de estas personas, también nos contaron que han vivido experiencias con estos dos sujetos y que son los mismos que hacen estafas con transferencias, otros comerciantes mandaron capturas de sus cámaras, son personas conocidas y junto a familiares y allegados cometen estos delitos”.

“El miércoles 15, volvieron a estar frente de mi negocio, nos avisó un cliente por mensaje. Salí enojada y los busqué, los pude observar viendo nuevamente mi local con total impunidad. Llamé a la policía mientras me dirigía hacia ellos, cuando lo notaron escaparon corriendo, los perseguí desde Fagnano hasta calle Espora, se subieron a un taxi y huyeron”, agregó.

“Mientras tanto yo iba hablando con la policía,-continuó diciendo-, a quienes les daba datos de estas personas. No puedo desmerecer su labor, llegaron rápido. Pero, necesitamos oficiales que estén caminando por las veredas del centro. Un patrullero no sirve, porque estas personas se esconden en la plaza y salen de nuevo. Hoy son los negocios, mañana son los arrebatos a gente en la plaza y ahí hay muchos adolescentes. De hecho dos chicas tomaron la patente del taxi al que subieron y dimos aviso a la empresa para que no los afecten a ellos”.

Además, explicó: “Anoche no me quisieron tomar la denuncia, quería una prohibición de acercamiento de esta gente a mi local. Pero como no hay nada comprobado la oficial me explicó que no se podía prohibir que circulen por la zona, también nos indicaron que no son gente con orden de captura. El problema no es la labor de los policías sino la falta de justicia, inclusive los oficiales tienen bronca porque los capturan y los largan. Ayer me dijeron ‘por este robo ni entran’.

Sin embargo pudimos averiguar que son personas con antecedentes, tienen entre 25 y 30 años, el hombre salió de la cárcel hace 2 meses y está robando tanto en Río Grande como en Ushuaia, por otro lado, la mujer es conocida en las tres ciudades por hechos delictivos, estuvo presa y con prisión domiciliaria”. “Pedimos seguridad y poder trabajar tranquilos, vivimos con miedo, cansados y hartos. Espero que hagan algo”, expresó.

Asimismo, explicó la medida que tomarán los comercios en la zona: “La decisión que hemos tomado con los otros comerciantes es llenar los locales con las fotos de los ladrones, que la gente por lo menos conozcan su cara. No quedarnos más callados. En mis redes sociales están los nombres, las autoridades me pidieron que no los siga alertando para que los puedan capturar, pero díganme ¿Si circulan sin mala intención, por qué se escapan?”.

Previamente, en redes sociales, una persona etiquetó al local de Paula Acevedo en una publicación que manifestaba: “Nuevamente estos chorros volvieron hacer de las suyas!! marilyn accesorios comuníquense al privado te paso más info. Tomemos el ejemplo de "limphogar" y empecemos a empapelar nuestros comercios y pequeños locales con el rostro de estos delincuentes basta de que nos roben estas lacras! la justicia está del lado del delincuente ya que si tomamos medidas nosotros ellos nos denuncian y nosotros nos comemos la denuncia”.

Acevedo continuó denunciando: “Tengo miedo por mi seguridad, me estoy exponiendo un montón, pero estoy defendiendo el trabajo de toda mi vida. Es todo un grupo que comercializa las cosas que roban, me llegan muchos mensajes de gente que también fue víctima de esta gente”. “Sé que correrlos fue un peligro y pudo salir mal, pero se siente una impotencia y desesperación tremenda al verlos libres luego del robo, observando nuevamente mi local. Además, recibí capturas de pantalla de personas que conocen al sujeto donde le mostraban el video mío y el tipo se reía, reconocía que fue el que robó y encima se burlaba”, dijo.

“No puedo permitir que esto continúe, que tengamos que trabajar intranquilos. Es algo que pasa en pleno centro. No podemos hacer justicia por mano propia, vivimos en un límite, pero voy a defender mi local y mi trabajo. No puedo permitir esta situación”, se lamentó.

Refirió además al modus operandi: “Roban por zona aprovechando la afluencia de gente por las fechas, para moverse con total impunidad, son típicos mecheros que se meten productos en la campera. Ella te entretiene y él se va guardando las cosas previamente marcadas”.

Con respecto a los productos que se revenden en redes sociales, mencionó: “Ese es el problema, lo venden a mitad de lo que vale realmente, por eso circula. La gente no tiene que comprar cosas que no sabe de dónde vienen, si ven precios bajos duden, hay personas que mandan mensajes mostrando como se venden en algunas páginas”.

“Vengo pidiendo a la policía, no de manera formal, un puesto fijo en la plaza. El año pasado tuvimos problemas con ‘el rasta’ que acosaba a la gente en la calle, cuando llegaba a la policía no hacía nada y después reanudaba. Nos dijeron que no hay recursos para que haya policías de manera fija, pero estamos hablando de la zona céntrica, donde circulan nuestros hijos, es un lugar con mucha concurrencia. Un patrullero que circula cada una hora no alcanza”, finalizó diciendo Paula Acevedo.