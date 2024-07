Tierra del Fuego exenta del Impuesto a las Ganancias

El Senador Pablo Blanco aseguró que Tierra del Fuego no tributará el Impuesto a las Ganancias, conforme a lo acordado en la reunión de comisión en el Senado..

El Senador Pablo Blanco confirmó que la provincia de Tierra del Fuego no estará sujeta al pago del Impuesto a las Ganancias, cumpliendo con lo acordado en la reciente reunión de la comisión en el Senado de la Nación. "No me molestan las críticas, sino que me critiquen con la verdad", expresó Blanco en referencia a los



Blanco recordó un dictamen de la AFIP del año 2002, el cual estableció que en situaciones similares, Tierra del Fuego no debe tributar el Impuesto a las Ganancias. Este dictamen fue respaldado por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía e Ingresos Públicos, reafirmando que la provincia no será alcanzada por dicho tributo



La confirmación del senador trae tranquilidad a los residentes y empresas de Tierra del Fuego, quienes seguirán exentos de este impuesto, en consonancia con el marco legal y las decisiones administrativas anteriores.