Conflicto en Energía, Mancini es el peor presidente que tuvimos hasta ahora en la DPE

El secretario gremial de Luz y Fuerza Leonardo Brangeri respaldó las denuncias contra el actual presidente de la DPE, Alberto Mancini. La situación es insostenible, indico el gremialista que incluso afirmó que desde hace al menos 8 meses no hay en la DPE jefe del sector contable: “No se hizo el cierre de la cuenta general, que es algo obligatorio, donde se demuestre qué se hizo con los fondos, cuáles son los movimientos. Estamos incumpliendo con toda la normativa”, denunció.

En dialogo con el programa Entre Nosotros, por Radio Provincia, el sindicalista ratificó en un todo la catarata de denuncias contra las autoridades de la DPE que el viernes pasado formuló Patricia Valencia (VER), jefa de Administración despedida en esa jornada.

Respecto de la crítica situación, Brangeri afirmó: “La DPE está en una situación muy crítica en todo sentido, lo conocemos todos los empleados, lo vivimos a diario. Es una realidad que hemos denunciado. En nuestro sindicato hemos hecho una presentación y entiendo que otros sindicatos también”. En el aspecto energético, confirmó lo alertado por Valencia sobre la principal turbina Rolls Royce de la dependencia, que está generando a menos del 50% de su capacidad: “No se le ha hecho mantenimiento, falta inversión”.

En ese orden de cosas, agregó datos sobre el rotor para esa turbina, “que llegó hace uno o dos años, hicieron todo un circo el presidente y la ministra (de Obras y Servicios Públicos provincia, Gabriela Castillo) sacándose fotos. Así como lo bajaron, en ese lugar quedó, no se hizo nada. Embalado y abandonado como llegó, quedó” denunció.

Específicamente en el área del personal técnico, manifestó que no se está saliendo a trabajar “porque no se está entregando la ropa en el mes de marzo, como marca el convenio. Pasó lo mismo en septiembre y en marzo del año pasado. En esta gestión es algo normal y habitual, no se le puede achacar esto a un tercero”lamentó luego.

Una de las razones de tanto desatino encontró Brangeri en que hace al menos 8 meses no hay en la DPE jefe del sector contable: “No se hizo el cierre de la cuenta general, que es algo obligatorio, donde se demuestre qué se hizo con los fondos, cuáles son los movimientos. Estamos incumpliendo con toda la normativa en la parte administrativa técnica”.

“Es la peor presidencia que hemos tenido” castigó. Y fue más lejos en su denuncia, responsabilizando al gobierno de la provincia por la caótica situación en la DPE: “No es algo que desconoce el gobierno, por lo cual la ministra Castillo está al tanto de todo esto. Entendemos que desfinanciar es una política de gobierno, no es que sea una decisión del presidente”.

En tal sentido, dijo que “lo que pasó con la compañera Valencia fue la gota que rebalsó el vaso. Detrás de todo esto siempre está la ministra Castillo”.

Consideró que semejante desfinanciamiento de la actual gestión, doblemente grave porque se trata de la prestación de un servicio esencial, “no se recupera en un día. Cuando se pare la Rolls Royce no se soluciona de un día para el otro, queremos alertar a la gente que por ahí desconoce todo esto. En caso de tener una parada muy grande, como ya pasó, el tema va a ser complicado porque no lo vamos a poder solucionar en un día. Van a haber cortes, cortes rotativos, sectores sin luz. Es algo que se viene, lamentablemente, y no va a ser por cuestión del personal, sino por quien tiene que tomar las decisiones” sostuvo claramente.

Brangeri informó que, mediante nota enviada desde el sindicato, y firmada por más del 90% de los agentes, se le solicitó al gobernador de la provincia, Gustavo Melella, la inmediata renuncia del presidente de la Dirección.

Otro punto denunciado por Valencia que Brangeri certificó, fue el de las numerosas deudas que distintos estamentos estatales mantienen con la DPE, cuya directiva no parece estar interesada en cobrar: “Con la DIPOSS hay una deuda de más de $ 123 millones, la municipalidad de Ushuaia debe más de $ 130 millones, la administración central casi $ 100 millones, Renacer casi $ 16 millones”, enumeró.

“No podemos subsidiar a todo el mundo. Esta gestión no ha hecho nada por cobrar ninguna de esas deudas”.

Contrariado, el representante sindical lamentó que la situación en la Dirección Provincial de Energía sea terminal: “Esto no tiene vuelta atrás, es un punto de quiebre. Nosotros como empleados no podemos seguir teniendo a este presidente. No se puede seguir una relación de trabajo con una persona como él”.

Pero dejó en claro la responsabilidad que le cabe al gobierno de la provincia: “Creemos que es un lineamiento de arriba hacia abajo, es una política de gobierno”.