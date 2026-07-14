Autofarma denunció una deuda de más de $6.000 millones del Estado y alertó que está en riesgo la continuidad de la empresa

La empresa Autofarma emitió este lunes un comunicado oficial en el que explicó la crisis financiera que atraviesa y vinculó las demoras en el pago de salarios a una deuda superior a $6.000 millones que, según afirmó, mantienen OSEF y el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego por prestaciones ya realizadas.

La compañía, fundada en 1967 y con casi seis décadas de trayectoria en la provincia, señaló que comprende el malestar expresado por sus trabajadores, quienes llevan adelante medidas de fuerza por el retraso en el cobro de sus haberes. En ese sentido, remarcó que el cumplimiento de las obligaciones con su personal "siempre fue una prioridad" y destacó que muchos de sus empleados cuentan con más de 12 años de antigüedad.





En el comunicado, Autofarma sostuvo que la situación no responde a una decisión empresarial, sino al incumplimiento de pagos por parte del Estado provincial. "Ninguna empresa puede sostener durante meses el financiamiento de obligaciones que corresponden al Estado sin poner en riesgo su continuidad", afirmó la firma, al advertir que la falta de ingresos compromete tanto las fuentes laborales como la prestación de un servicio esencial.





La empresa indicó además que, pese a haber aceptado distintos esquemas de pago para intentar sostener la operatoria, los reiterados incumplimientos profundizaron la crisis económica y financiera. Según expresó, esta situación terminó afectando no solo a la compañía, sino también a sus trabajadores y al normal abastecimiento de medicamentos.





Frente a este escenario, Autofarma solicitó públicamente al gobernador Gustavo Melella, a las autoridades de OSEF y al Ministerio de Salud que adopten medidas urgentes para regularizar la deuda. La empresa aclaró que no reclama beneficios extraordinarios, sino el cumplimiento de obligaciones pendientes que considera fundamentales para garantizar la continuidad de sus operaciones.





Mientras tanto, la firma reiteró su agradecimiento a los trabajadores por el compromiso demostrado durante este período de dificultades y aseguró que continuará realizando las gestiones necesarias para superar la crisis y preservar tanto los puestos de trabajo como el servicio que presta a la comunidad fueguina.





El conflicto vuelve a poner en el centro del debate el impacto que pueden tener las demoras en los pagos del Estado sobre los prestadores privados de salud. Cuando las obligaciones financieras se acumulan durante largos períodos, las consecuencias trascienden el plano económico y pueden repercutir en el empleo, el abastecimiento de medicamentos y la continuidad de servicios considerados esenciales para la población. La evolución de este caso será determinante tanto para los trabajadores como para miles de afiliados que dependen de la red de prestaciones sanitarias de la provincia.