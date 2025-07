Tolhuin: una mujer admitió haber mentido en una denuncia de violencia y su expareja sigue preso desde abril

En una entrevista, la mujer afirmó que actuó movida por una crisis emocional. “Mentí porque tenía miedo de que me dejara. Dije que me había golpeado, pero eso no ocurrió. Si me hubiera pegado, no estaría ilesa”, sostuvo Tricañir, quien hoy asegura que su intención es reparar el daño causado y que no busca retomar el vínculo sentimental.





Lo más preocupante, sin embargo, es que Tricañir denunció graves irregularidades en el expediente judicial, como declaraciones que, según ella, nunca emitió. “Leí el expediente y hay cosas que no salieron de mi boca. Quiero saber si está preso por lo que supuestamente dije o si hay otra causa detrás”, expresó.





La denunciante también cuestionó el procedimiento policial. Aseguró que al momento de radicar la denuncia estaba alcoholizada, y que no fue sometida a una evaluación médica ni se le practicaron estudios ni fotografías. “Me tomaron la denuncia sin hacerme una alcoholemia. Dijeron que tenía lesiones visibles, pero no tenía nada”, agregó.





Además, reveló que desde hace meses viene intentando ser escuchada por el juez de la causa, pero no obtuvo respuestas. “Pedí audiencia en la Casa de Justicia y nadie me atiende. Estoy sola, sin abogado, sin trabajo, y nadie me asesora”, lamentó entre lágrimas.





Tricañir remarcó que su intención no es reanudar la relación con Móngez Álvarez, sino corregir lo que considera una injusticia grave. “No lloro por amor, sino por culpa. No se merece estar preso por algo que no hizo”, cerró.





Este caso vuelve a encender la discusión sobre la necesidad de procesos judiciales transparentes, con controles rigurosos, asistencia legal efectiva para ambas partes, y especial atención a situaciones de alta vulnerabilidad emocional, que pueden derivar en decisiones con consecuencias devastadoras.