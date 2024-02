Mujer desaparecida, la hija sospecha de la pareja

La búsqueda de Maria Contrera Navarro, la mujer desaparecida en Punta María en Rio Grande, sumo un nuevo interrogante luego que la hija manifestara dudas sobre los dichos de la pareja de su madre sobre su desaparición.

Melisa, en dialogo con FM Aire Libre puso un manto de dudas sobre el relato y señaló que “vamos a buscar por otras zonas también porque no hay testigos que la hayan visto ahí”.

Indicó que “a mí, me llamó la atención que él se acercó a las 2 de la mañana, cuando dice que a las 17 la perdió de vista. Luego a las 20 hizo la denuncia, pidió ayuda para la búsqueda a los extranjeros que estaban ahí, no encontraron nada y se acercaron a otro puesto a realizar la denuncia. Nadie se comunicó conmigo, se acercó a mi domicilio, me dijo que estuvo preso y le secuestraron el auto. Me acerqué a la Comisaría Segunda, pregunté por las pertenencias de ella y me dijeron que él tenía su celular y lo dejó ahí en la Comisaría. También me dijeron que nunca estuvo preso ni le secuestraron el auto”.

“Yo me presenté en Punta María junto a mi familia, no hay absolutamente nada ni testigos que la hayan visto”, remarcó.

Respecto al relato que brindó la pareja de María Elsa, aseguró que “él dice que ella se adentra al mar con él. Me parece raro porque mi mamá es temerosa, no sabe nadar, le tiene pánico y siempre que fue, lo hizo acompañada por mi sobrina. Me parece raro que se meta a marisquear adentro y él dice que se fue en pantuflas, se cambió y se puso botas. Él dice que está con una campera casi color fucsia”.

“Hay dos testigos más de Tolhuin que dicen que estuvieron en Punta María, y dicen que vieron a dos personas que se fueron a la orilla y luego no los vieron más. El extranjero que estaba en la cabaña, y dice que él salió a buscarla cuando lo fueron a buscar a la cabaña, pero él nunca la vio”, dijo Melisa.

Y continuó: “Es ilógico. Es todo llano, marea baja, todo es dudoso y raro. Que se de vuelta y ya no esté. A ellos se les vio, con la cámara del puesto policial, pasaron los dos. Pero que llegó a Punta María no lo sabemos. Han rastrillado la zona y no hay indicios de nada. Con la familia y amigos vamos a buscar por distintas zonas entre el puesto policial y Tolhuin”. “Ella lo quería dejar. Tenía mucha violencia psicológica como física y le recomendé hacer una prohibición de acercamiento”, cerró.