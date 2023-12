Critica a los afiliados de OSEF por no reclamar por el no funcionamiento de la Obra Social

Desde ATE, Cordoba critico a los afiliados de OSEF por no reclamar por el no funcionamiento de la Obra Social y el cobro del coseguro.

El Secretario General de ATE Carlos Cordoba, se quejo por la falta de reclamos de los afiliados de OSEF por los problemas y el corte de servicio en la obra social de los empleados estatales. Luego que los mismo sean obligados a pagar un alto coseguro de prestaciones médicas.

Lamentó que los afiliados no reaccionen ante la problemática. “Estuvimos doce días en una carpa esperando para debatir y discutir. No vino nadie, éramos 14, 15, y delegados". "Hay una actitud pasiva, no se involucran en la defensa de la obra social".

Córdoba, destacó la falta de participación de los afiliados durante la protesta de doce días en la carpa, donde se buscaba discutir y abordar los problemas de la OSEF. Lamentó la falta de interés de los trabajadores en enfrentar la situación.

El sindicalista expresó su preocupación por la actitud pasiva de algunos trabajadores que no se involucran en la defensa de la obra social, a menos que la crisis afecte directamente a sus seres queridos:

"Todo se debate, todo se dice. Nos dicen en muchos lados ‘estamos cómodos, estamos viendo, no me va a tocar, no se me van a enfermar mis hijos, mi marido, mi señora’. Está todo bien, mientras a nosotros no nos pase, miramos al costado".

Córdoba señaló la falta de acción por parte de los representantes de los trabajadores en la OSEF, criticando su silencio y su aparente falta de iniciativa para abordar los problemas: "Nuestra obra social, es nuestra. Ahora, tenemos dos representantes que no son del sindicato, desgraciadamente, pero son representantes de los trabajadores dentro de la obra social, y no dicen nada".

Anticipó que se discutirá un posible aumento en el valor de la cápita por persona, lo que representaría un nuevo golpe económico para los afiliados que ya enfrentan dificultades financieras: "Ahora seguramente lo que se va a debatir un poquito más adelante es el valor de la cápita por persona. Seguramente nos van a aumentar un 2% o 3%. De lo flaco que tenemos el bolsillo, nos van a seguir sacando más plata".

Córdoba se refirió también a la situación nacional y expresó su preocupación por la percepción de los trabajadores estatales como una "casta" y criticó la situación actual, donde quienes más necesitan apoyo parecen ser los más afectados: "Hoy nos han metido en la cabeza que nosotros no éramos la casta, y ahora terminamos siendo la casta los trabajadores estatales, los que más necesitan y el pueblo que no tiene trabajo".

Por último, el sindicalista cuestionó las declaraciones y medidas del ministro de Economía de la Nación, y manifestó su escepticismo ante la situación económica y las decisiones políticas que afectan a los trabajadores estatales: "Tenemos un ministro de Economía que nos hizo percha en la era Macri. Sube ahora como ministro de Economía y dice ‘nos dejaron la peor miseria de la historia’. ¿Cómo lees que te mientan en la cara?", concluyo.