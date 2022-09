Denuncian violencia laboral en el Ministerio de Trabajo y piden renuncia de una directora

Denuncian por violencia laboral a Anabela Leila Celen , una funcionarios del Ministerio de Trabajo de la delegación Ushuaia y piden que la saquen del cargo. Es ante las reiteradas conductas de hostigamiento por parte de la Directora del Ministerio de Trabajo a una agente. Mediante una carta abierta la APDH Junta Promotora Tierra del Fuego repudia esos actos ya que además la persona afectada por esa violencia es un miembro del Comité contra la tortura de la provincia y de la APDH.

CARTA ABIERTA AL SEÑOR MARCELO ROMERO MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR:

Desde las APDH Junta Promotora Tierra del Fuego, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la conducta esgrimida el día 13 de Septiembre por parte de la Sra. Anabela Leila Celen – Directora Provincial de Relaciones Laborales de la Zona Sur hacia una empleada del Ministerio de Trabajo y Empleo víctima de violencia de género. Como mujeres, hace años luchamos por erradicar la violencia de todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras actividades, y exigimos capacitaciones para tal fin, capacitaciones donde incluso bregamos por protocolos de violencia y detención temprana de la misma para poder acompañar a las víctimas de forma activa pero sin desgastarlas, un acompañamiento desde la SORORIDAD y la EMPATIA incluso cuando sabemos que las mujeres victimas de violencia no piden ayuda hasta no tocar fondo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad.

La Ley 27.499 “Ley Micaela”, a la que nuestra provincia adhirió, dispone la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero al parecer la Sra. Celen desconoce la normativa vigente y antes mencionada dado que su actuar el día de 13/09 marca que como Directora Provincial se olvido, no hizo o simplemente no quiso hacer los cursos OBLIGATORIOS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO, VIOLENCIA GENERO Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

Como funcionaria pública debe involucrarse, no solo poniendo la cara en las marcha de NI UNA MENOS, sino poniéndose en el lugar de la compañera, y la SEÑORA CELEN, hizo la vista gorda, en una seguidilla de acontecimientos que se dieron durante un año – baja de rendimiento laboral, fallas reiteradas, llegadas tardes, ausencias- y lejos de activar los protocolos de violencia que sabemos deben ya estar vigentes en nuestra provincia le reclamo a su compañera de trabajo, por mensajes que no le había contado nada y que “no podemos saber tus problemas personales”, nuestra compañera, faltó al trabajo porque “había sido fuertemente golpeada en el rostro por su pareja” y en vez de mostrar sororidad y empatia la Directora Provincial Z.S. se mostró mas preocupada porque esta situación coartaba sus vacaciones, cero EMPATIA cero mostrar preocupación porque una MUJER, COMPAÑERA DE TRABAJO DE ELLA, HABIA SIDO GOLPEADA Y DEBIA IR AL HOSPITAL Y HACER LA DENUNCIA.

Reiteramos la Sra. Celen solo se preocupó por ella y por sus vacaciones acumuladas no usufructuadas… SE MIRO SU OMBLIGO, NO ACOMPAÑO NI SE SOLIDARIZO CON LA SITUACIÓN NO MOSTRO COMPROMISO NI CAPACIDAD PARA OSTETAR EL CARGO QUE OCUPA.

De nada sirve hoy un pedido de disculpas, ni del Ministerio de Trabajo y Empleo porque todos volvieron a mirar para otro lado, no les importó, no acompañaron a nuestra compañera en el momento que esta pudo hablar para pedir ayuda, porque la Sra. Celen, esperaba que hable antes, que la muela a golpes y deje internada o peor aún que la mate para salir de su escritorio y decir que no se habían dado cuenta, que nunca había pedido ayuda, que nunca había dicho nada, que no había indicios de que era víctima de violencia y lo doloroso es que, esta clase de violencia es sistemática, y ejercida por parte del personal jerárquico de todos los Ministerios y demás entes dependientes o no del Gobierno Central y viene siendo denunciada incansablemente por la APDH JP TdF y todos siguen haciendo oídos sordos, siguen sin ver ni escuchar lo que esta pasando dentro de sus reparticiones.

Por estás razones es que hoy exigimos la REMOCIÓN de la Directora de Relaciones Laborales Z.S. Sra. Anabela Leila Celen, y como lo hicimos en otros organismos – como el IPVyH – vamos a acompañar a cada mujer violentada y vamos a seguir denunciando a todas las feministas de escritorio que ostentan cargos jerárquicos.

Asimismo SOLICITAMOS EN CARACTER DE URGENTE reunión con el Sr. Marcelo Romero Ministro de Trabajo y Empleo Provincial, porque entendemos que esta situación no debe repetirse NUNCA MÁS, con ninguna mujer en ninguno otro estamento del Estado Provincial y nosotros como organismos de Derechos Humanos vamos a velar porque así sea.

Azucena Carmen Agüero y Maria Belen Mottura – Cocoordinadoras APDH JP TdF –