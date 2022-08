Los fondos por aportes de la Caja Previsional no alcanzan y debemos buscar financiamiento externo

El presidente de la Caja de Prevision, Carlos Iommi, manifestó que los aportes no alcanzan y debemos buscar financiamiento externo. Respecto a al pedido de reforma de los docentes, dijo debemos hacer proyecciones sobre la cantidad de docentes que se podrían jubilar, calculando el promedio de haberes de los últimos diez años, y también de los últimos cinco, antes de decidir si será viable o no el proyecto. Sin reforma, igualmente la caja necesita de financiamiento externo porque “no alcanzan los aportes”.

Iommi, se refirió por FM La Isla al debate legislativo del régimen jubilatorio docente y la viabilidad que tiene la reforma que está pidiendo el SUTEF y el bloque de FORJA.

“La situación no ha variado mucho y nos han solicitado que hagamos una simulación para poder analizar la viabilidad del proyecto, y sobre eso estamos trabajando. Me parece lógico porque aventurarnos a decir que algo funciona o no, es complejo. Tenemos necesidad de buscar recursos extraordinarios, porque no solamente nos limitamos a aportes y contribuciones. Estamos tratando de buscar nuevos recursos y, a partir de la proyección que se haga desde la propia Legislatura, veremos las posibilidades de aportar mayores ingresos a nuestra caja”, dijo.

“Por ejemplo, a la caja municipal de Neuquén, cada vez que el municipio realiza urbanizaciones le asigna lotes, que los explota de distinta manera. La provincia tiene un potencial turístico por explotar todavía y creo que eso podría llegar a ser una fuente de financiamiento bastante interesante. Primero queremos poner en valor el edificio que tenemos en Fadul y San Martín, y después de muchos años estamos tratando de avanzar sobre esto, porque es un capital que tenemos. En Tolhuin conseguimos un terreno de dos hectáreas y media, donde vamos a hacer un desarrollo turístico para tener una explotación de esas características. Hay un montón de ideas, pero la situación es muy compleja a nivel nacional y la frazada es corta. También hay que ver qué porcentaje del presupuesto se le puede asignar al sistema previsional, que hoy ronda un 14%”, señaló.

Sobre la premura que exige el SUTEF y la propuesta del bloque oficialista, aclaró que no va a ser “exégeta ni de Catena ni de los legisladores. Hablo por mí, este proyecto se presentó hace bastante tiempo y tenía que debatirse. Lo mejor que puede pasarle a la democracia es enfrentar el debate, consensuar, y no quiere decir que lo que pidan se tiene que dar a pies juntillas, pero sí ponerlo en la mesa de discusión. Todo esto se va a trabajar sobre una base de simulaciones, porque si yo tuviese la certeza de cuántos se van a jubilar, cuáles van a ser los niveles de ingresos y egresos, no sería presidente de la caja teniendo la posibilidad de conocer el futuro y me podría dedicar a otra cosa más rentable. Se trabaja sobre simulaciones y tenemos un gobierno provincial que hasta ahora ha venido cumpliendo todo lo que prometió respecto de las pautas salariales, la recuperación del salario del empleado público. Esto permite un crecimiento de los ingresos a la caja”, destacó, si bien no se puede saber si futuros gobiernos tendrán la misma política. Lo cierto es que todavía no está en condiciones de afirmar si se puede afrontar hoy la reforma que piden los docentes.

“Estamos trabajando sobre eso y nos pidieron distintas simulaciones para ver cómo sería la situación sobre el promedio de los últimos 120 sueldos y sobre los últimos 60 sueldos, viendo los últimos diez años versus los últimos cinco años”.

Informe actuarial: También se le preguntó sobre el pedido de la legisladora justicialista Myriam Martínez, quien consideró que se debe realizar un estudio actuarial. “En nuestro caso tenemos por ley la elaboración de un informe actuarial por un período de tiempo. El año que viene tenemos que hacer esa presentación, pero los estudios actuariales muestran una foto, una estadística”, observó.

Por ahora no han sido citados a comisión “y estamos trabajando en esto. La semana pasada nos llegó el pedido de parte de la comisión y es un trabajo arduo, porque tenemos que hacer simulaciones en base a distintas posibilidades que se pueden llegar a dar, evaluar distintos escenarios y tenemos que ver cuántas personas tendrían posibilidad de jubilarse, y en vez de calcular el haber en base a los últimos diez años, calcularlo en base a los últimos cinco. Es un trabajo que no es de un día para otro”, concluyó.