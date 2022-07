Constiuyente: La actitud de Fadul fue una falta de respeto y respaldamos la elección de Urquiza en la presidencia

El convencional de Juntos por el Cambio Ramiro Requejado cuestionó la falta de respeto y educación de la Convencional Constituyente, de Somos Fueguino Liliana Fadul, la cual no saludó al intendente Walter Vuoto quien debió tomarle juramento, y consideró que más allá de las diferencias debe estar siempre presente “el respeto y la educación”.

Tras el acuerdo alcanzado con el oficialismo municipal, provincial y los partidos de oposición, como excepción de Somos Fueguinos, Requejado acompañó a Mónica Urquiza para que presida la convención. Si bien expresó que “tiene muchas coincidencias con Fadul”, confió en que la mopofista, que quedó novena en la lista de preferencias, cumplirá fielmente el cargo en base a su “experiencia y responsabilidad”.

Dijo desconocer si existe un acuerdo con el intendente Vuoto en caso de empate, donde Urquiza deberá definir con doble voto. Su posicionamiento en este caso fue el resultado de “asesoramiento y consultas” que realizó en su espacio.

Requejado se refirió por Radio Nacional Ushuaia a la Sesión Preparatoria del pasado jueves, interrumpida por varios cortes de luz, por lo que concluyó pasada la medianoche. “Estoy muy contento de haber jurado y de vivir las sensaciones que se vivieron en la sesión. Fue mi primera experiencia política trabajando y tengo muchas expectativas. Fui elegido vicepresidente segundo, que es un orgullo, y fue una sesión preparatoria que tuvo de todo. Hubo cortes de luz, discusiones, momentos de reconocimiento también. Ahora tenemos que trabajar, consensuar y tratar de tener la mejor carta orgánica”, dijo.

“Hay que entender que en esta Sesión Preparatoria se cumplió parte de un ciclo que comenzó con el llamado a reforma por ordenanza en diciembre, las elecciones y esta sesión que marca el inicio de la convención. Lo que ocurrió el jueves en parte es consecuencia de lo mal que se hicieron las cosas en diciembre, por la forma en que se dictó la ordenanza y cómo se llegó a las elecciones para la reforma de la carta orgánica. Esto lo sabíamos cuando nos presentamos y no puede ser un argumento para frenar todo al momento de tener que tomar decisiones. Cuando me metí acá ya sabía que la ordenanza no estaba bien y que había que resolver un montón de cuestiones. A partir de ahí uno se tiene que poner el saco y salir a resolver, porque no nos podemos quedar con las cosas que se hicieron mal en diciembre”, sostuvo, diferenciándose de la actitud tomada por Somos Fueguinos.

“Esa fue nuestra postura, nos asesoramos con nuestros abogados constitucionalistas, teníamos argumentos más que válidos para sostener que el reglamento que había que usar era el del Concejo Deliberante y, si ese reglamento dice que el más votado toma juramento, y el más votado fue el intendente Vuoto, más allá de que yo no esté de acuerdo con él y tengamos visiones diferentes, hay que respetar las normas”, subrayó.

“Si voy a entrar a la política y lo primero que hago es poner chicanas para no respetar las normas, estaría en contra de lo que me llevó a involucrarme. Yo me involucro porque entiendo que hay que respetar las normas y a veces la democracia duele, pero hay que respetarla. Es el sistema que queremos todos, pero a veces la persona que está conduciendo no es la que uno quiere. Hay que respetarla porque de eso se trata la democracia. Si tocó que con el reglamento del Concejo Deliberante nos tenía que tomar juramento Walter Vuoto, hay que respetarlo, ir a jurar, pensar en el trabajo que vamos a hacer y no quedarnos en eso. En lo personal yo estoy conforme con la decisión que tomé, que es acorde a los valores que tengo de respeto a las normas”, aseguró.

“La presidencia provisional era por unas horas y estas son cuestiones muy chiquitas al lado de lo que tenemos por delante para trabajar. Nosotros lo vimos desde ese lugar y estamos conformes con lo que fue la sesión. Seguramente ahora vendrán las discusiones, las propuestas, y es sano que así sea. Tenemos que entender en el momento en que vivimos que a las trompadas no vamos a arreglar nada. Tenemos que hablar, saber discutir y saber entender que uno puede no estar de acuerdo, pero cada uno sostiene lo que debe sostener, y luego los temas se votan”, indicó.

“Yo soy un emprendedor y lo que me moviliza es el hacer y construir. Siempre ese camino es mucho más difícil, porque se tarda años en construir un edificio y en dos horas se puede tirar abajo. Esa es la diferencia entre construir y destruir, y yo voy a ir por el lado de construir, respetando a las personas que me votaron, respetando mis valores y lo que me hizo ingresar a este mundo. No tengo que demostrar que estoy peleado con tal o cual para sostener una postura, lo puedo hacer siendo respetuoso, mirando a la cara y saludando”, dijo ante la actitud de Liliana Fadul de darse vuelta tras prestar juramento y no saludar al intendente.

Una falta de respeto: Para Requejado es “obligación tener respeto y educación, porque estamos siendo mirados por la sociedad. Esas cuestiones dividen y no tenemos que dividir. Esto lo digo no sólo por este hecho sino por todo. Ushuaia es una ciudad chica, nos vemos en la calle, nos conocemos, no es el conurbano bonaerense. Nuestros hijos van al mismo colegio, compartimos grupos de amigos, y tenemos que empezar a poner sobre la mesa cuestiones que son previas a la discusión de las ideas, que están dadas por el respeto, por saber convivir, y por la educación”, planteó.

“Lo mismo cuando se canta el himno y hacen gestos. Son nuestros símbolos patrios y hay cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa antes de la discusión técnica, sobre todo si estamos siendo observados por la sociedad. Yo tengo profundas diferencias con el intendente Vuoto, pero también lo conozco de chico cuando jugaba al rugby, y cómo no lo voy a saludar por diferencias de criterio o políticas”, enfatizó.

“Me parece que esto claramente no va a ayudar a cambiar y mejorar la situación que estamos viviendo como país, como provincia, como ciudad. Esto no nos lleva a ningún lado. Yo me metí con esta idea y no voy a cambiar mi educación y mis valores. No conozco una persona a la que le tenga que negar el saludo. Tengo una vida comercial donde me ha pasado de todo, sin embargo, la educación y el respeto hay que llevarlo a todos los ámbitos”, insistió.

“El jueves se cerró un ciclo y ahora hay que discutir. Hay que fijar posturas y seguramente muchas de mis posturas van a estar muy cercanas a la Dra. Fadul y al espacio que ella conduce. Tenemos que fijar con respeto nuestras posturas y vamos a trabajar para tener la mejor carta orgánica para los próximos 20 ó 30 años de Ushuaia. Esa responsabilidad la tenemos los 14 convencionales y no tengo dudas de que se va a dar una discusión rica en contenido”, confió.

Elección de autoridades: Respecto de la elección de autoridades, donde quedó fuera Somos Fueguinos pese a ser la segunda fuerza política más votada, y resultó electa como presidente la novena de la lista, Mónica Urquiza, por Radio Provincia el convencional justificó su apoyo en las consultas que hizo al espacio al que pertenece.

“En lo personal apoyamos la presidencia de Mónica Urquiza porque es una mujer con mucha experiencia en el ámbito de la política, con quien coincidimos en muchas cuestiones que hay que defender de la carta orgánica, que estuvimos planteando durante la campaña”, señaló. La Dra. Fadul y el Dr. Tavarone, de Somos Fueguinos, expusieron que había un acuerdo previo para que la presidencia recayera en la presidente del MPF, que integra la coalición de gobierno, pese a no ser representativo el lugar donde fue colocada de la voluntad popular. Desde Somos Fueguinos se advirtió esto, no sólo por la falta de representatividad sino sobre todo por el hecho de darle el doble voto a una integrante del oficialismo provincial, que puede desempatar en votaciones cruciales. Para Requejado la decisión de apoyar a Urquiza fue fruto del “asesoramiento y consultas con el espacio”.

Consideró que lo que hizo la vicegobernadora al firmar un acuerdo a espaldas de los convencionales con el intendente Vuoto y el concejal Juan Carlos Pino, “lo hizo no como convencional constituyente sino como vicegobernadora, y puso a disposición el recinto de la Legislatura para que se pueda debatir. Si hay un acuerdo político, no lo puedo decir. Yo puedo hablar de las cosas en que nos pusimos de acuerdo nosotros y que habíamos hablado, que están sustentadas en lo que dijimos en la campaña. Con Myriam Canga nosotros vamos a responder en base a lo que planteamos en la campaña, confiamos en el buen criterio de Mónica Urquiza y sé que va a llevar adelante la presidencia de la convención con mucha responsabilidad, porque tiene experiencia y va a saber hacerlo”, dijo.

“Hubo reuniones previas con ella y también hablamos con la Dra. Fadul, como con todos los miembros de la oposición que marcamos las diferencias con las modificaciones que quiere hacer el intendente Vuoto. Hemos hablado muchísimo, en algunas cosas coincidimos y en otras no. No somos ocho opositores de un mismo espacio, sino de cuatro partidos”, concluyó.