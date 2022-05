Carta Orgánica, para Fadul no hay que modificarla, pero vamos a participar con uñas y dientes

Aunque se presenta como primera candidata a Constituyente por su propio partido, Liliana Fadul, manifestó que a la Carta Organica no hay que modificarla y elogió la que actualmente esta en vigencia.

A pesar de su postura de no modificarla, Fadul como tiene acostumbrado en cada eleccion a cargos municipales, provinciales y nacionales se presenta siempre como primer candidata de su propio partido político y esta vez no podría ser la excepción aunque manifieste que la Carta Orgánica no deba modificarse.

Fadul aseguró no obstante que “vamos a dar pelea con uñas y dientes” en las próximas elecciones de convencionales constituyentes a su vez que expresó que a su criterio la Carta Organica “es prestigiosa, moderna y muy elogiada” y consideró además que “no hay que modificarla sino cumplirla porque no hay una necesidad del pueblo al respecto. En cambio sí hay una necesidad del pueblo de que se cumpla la Carta Orgánica existente. Al parecer se quiere modificar todo aquello que fue construido desde una visión de mejora para la ciudad y a favor del vecino”.

Acompañada por Roberto Castellanos e Ifis Fajardo, también candidatos de la lista de la que forma parte, la Nro. 117 denominada “Somos Fueguinos”, Fadul se comprometió “a luchar para que el prestigio que goza o del que gozó la Carta Orgánica, no decaiga y siga siendo ejemplo para otros municipios”.

Con respecto a la falta de interés o clima político a apenas 10 días de las elecciones a convencionales constituyentes, la candidata opinó que “la gente todavía está fuera del marco político de las elecciones por falta de información oficial y porque no se ejecuta lo que dice la actual Carta Orgánica en los artículos que expresan participación ciudadana en la gestión. No estamos de acuerdo con la reelección indefinida porque no hay que pretender atornillarse en el poder ni tampoco con el elevadísimo gasto político que se aprobó en un inicio por 20 millones de pesos y al que se sumaron luego otros 17 millones más. Para nuestro partido son estas, entre otras, las causas por las que la gente pierde interés o se aleja de la política. Desde este espacio nosotros no bajamos los brazos y trabajamos para entusiasmar a la gente para que vuelva a participar y a producir transformaciones en la sociedad. Y pese al malestar y enojo que nos provocan estas acciones que se quieren llevar adelante e incumplen lo establecido en la Carta, no vamos a dejar de dar la lucha. Es más… ¡la vamos a dar con uñas y dientes!».

Por último, Liliana Fadul sostuvo que “vamos a seguir realizando nuestra tarea en base a valores como la claridad, transparencia, igualdad, compromiso y responsabilidad para no bajar los estándares de la sociedad, reforzando las políticas que deben implementarse para mejorar la calidad de vida de aquellos que necesitan la ayuda de la política social. Por eso pedimos a los funcionarios que transparenten sus gestiones y que tengan decoro en sus actos políticos ya que, si están en campaña, deberían abstenerse de publicitar dichos actos. La Justicia Electoral no debería permitir que esto suceda porque se viola el artículo 223 de la Carta Orgánica de Ushuaia”.