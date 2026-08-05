El Papa vuelve a la Argentina: León XIV confirmó una visita histórica que Francisco nunca realizó

La Argentina volverá a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas. El Vaticano confirmó que León XIV visitará el país durante el mes de noviembre como parte de su primera gira pastoral por América del Sur, un viaje que también comprenderá Perú y Uruguay. La noticia representa uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años y pone fin a una espera de 39 años desde la última visita de un Sumo Pontífice.





De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, el viaje está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante su permanencia en el país, León XIV encabezará celebraciones litúrgicas, mantendrá encuentros con autoridades de la Iglesia argentina y desarrollará una agenda institucional que incluiría una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.





La visita adquiere un significado especial porque se producirá pocos meses después del fallecimiento de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia. Paradójicamente, Jorge Mario Bergoglio nunca realizó una visita oficial a la Argentina durante los doce años que permaneció al frente de la Iglesia Católica, una decisión que generó durante años debates políticos, religiosos e incluso sociales.





Con este viaje, será precisamente su sucesor quien concrete una visita largamente esperada por millones de fieles argentinos.





El último Pontífice que visitó el país fue Juan Pablo II, quien llegó a la Argentina en abril de 1987 durante su segundo viaje apostólico. Desde entonces ningún Papa volvió a pisar suelo argentino, pese a los reiterados pedidos realizados desde distintos sectores de la Iglesia y de la sociedad para que Francisco pudiera regresar a su país natal.





La llegada de León XIV también tendrá un importante componente diplomático. El viaje consolidará el acercamiento institucional entre la Santa Sede y el Gobierno argentino luego de la audiencia que el Pontífice mantuvo con Javier Milei en el Vaticano y de las gestiones realizadas por la Cancillería para concretar la invitación oficial.





Se espera que la visita convoque a cientos de miles de personas provenientes de todo el país y de naciones vecinas. Las celebraciones religiosas previstas, especialmente en Buenos Aires y el santuario de Luján, podrían convertirse en algunas de las concentraciones católicas más importantes registradas en la Argentina en las últimas décadas.





Para la Iglesia argentina, además, el viaje tendrá un fuerte valor simbólico. No solo marcará el regreso de un Papa al país después de 39 años, sino que también servirá para rendir homenaje al legado de Francisco y reafirmar el vínculo histórico entre la Santa Sede y la nación que dio al mundo al primer Pontífice latinoamericano.





La visita de León XIV quedará registrada como uno de los acontecimientos religiosos más trascendentes de los últimos años. Para millones de argentinos será la oportunidad de recibir nuevamente al sucesor de San Pedro, en un hecho que cerrará una larga espera iniciada en 1987 y abrirá una nueva etapa en la relación entre el Vaticano y la Argentina.