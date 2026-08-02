El gas volverá a aumentar en agosto y las facturas subirán otro 2,99%

Las facturas de gas natural volverán a incrementarse a partir de agosto, luego de que el Gobierno nacional confirmara una actualización tarifaria del 2,99%.

Si bien el porcentaje ya fue oficializado, el impacto final dependerá de diversos factores, entre ellos la distribuidora, la provincia donde reside el usuario, la categoría tarifaria, la carga impositiva y si el hogar se encuentra o no alcanzado por el régimen de subsidios.





En Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas obligan a un uso intensivo de la calefacción durante gran parte del año, cualquier modificación tarifaria tiene un impacto directo sobre la economía familiar.

Cómo impactará el aumento





A modo ilustrativo, el incremento implicará aproximadamente los siguientes valores:

Factura de $40.000 → pasará a $41.200. Factura de $60.000 → rondará los $61.800. Factura de $80.000 → llegará aproximadamente a $82.400. Factura de $100.000 → ascenderá a unos $103.000.

Durante el invierno, una familia tipo de cuatro integrantes suele consumir entre 150 y 250 metros cúbicos de gas por mes, mientras que los hogares con mayor superficie o un uso intensivo de calefacción pueden superar ampliamente esos valores.