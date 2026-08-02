El gas volverá a aumentar en agosto y las facturas subirán otro 2,99%

El Gobierno confirmó un aumento del 2,99% en las tarifas de gas desde agosto. Continuarán los subsidios para usuarios beneficiarios.
Las facturas de gas natural volverán a incrementarse a partir de agosto, luego de que el Gobierno nacional confirmara una actualización tarifaria del 2,99%.
Si bien el porcentaje ya fue oficializado, el impacto final dependerá de diversos factores, entre ellos la distribuidora, la provincia donde reside el usuario, la categoría tarifaria, la carga impositiva y si el hogar se encuentra o no alcanzado por el régimen de subsidios.
En Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas obligan a un uso intensivo de la calefacción durante gran parte del año, cualquier modificación tarifaria tiene un impacto directo sobre la economía familiar.
Cómo impactará el aumento
A modo ilustrativo, el incremento implicará aproximadamente los siguientes valores:
- Factura de $40.000 → pasará a $41.200.
- Factura de $60.000 → rondará los $61.800.
- Factura de $80.000 → llegará aproximadamente a $82.400.
- Factura de $100.000 → ascenderá a unos $103.000.
Durante el invierno, una familia tipo de cuatro integrantes suele consumir entre 150 y 250 metros cúbicos de gas por mes, mientras que los hogares con mayor superficie o un uso intensivo de calefacción pueden superar ampliamente esos valores.
Continuarán los subsidios
Junto con la actualización tarifaria, la Secretaría de Energía confirmó que durante agosto continuará vigente la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los usuarios beneficiarios del régimen correspondiente.
Según explicó el Gobierno, la medida busca amortiguar el mayor consumo registrado durante los meses más fríos del año. Además, seguirá aplicándose una bonificación adicional del 16,59% sobre el consumo base de electricidad de hasta 300 kWh mensuales para los usuarios residenciales alcanzados por el esquema de subsidios.
Los beneficios también continuarán para clubes de barrio, entidades de bien público y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas por la normativa vigente.
Un nuevo aumento que vuelve a presionar el presupuesto familiar
Aunque el porcentaje del incremento parece moderado, se suma a una larga serie de actualizaciones tarifarias registradas durante los últimos meses.
En provincias como Tierra del Fuego, donde la calefacción deja de ser una opción para convertirse en una necesidad durante gran parte del año, cada aumento repercute directamente sobre el presupuesto de las familias.
Los nuevos valores comenzarán a reflejarse en las facturas emitidas durante agosto, de acuerdo con el cronograma de lectura de cada distribuidora.
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