Walter Vuoto contrató por un año a una influencer para el equipo de Sebastián Iriarte

6 0 14 julio 2026 2026-07-14T06:53:00-03:00 Editar esta nota

Vuoto contrató a una influencer para el equipo de Sebastián Iriarte con un contrato anual. La designación reabre el debate sobre el gasto público.

La Municipalidad de Ushuaia incorporó a María Florencia Penza con un contrato anual, categoría Grado 1 y jornada de 9 a 16 horas para desempeñarse en la Delegación de Buenos Aires. La documentación oficial no detalla objetivos, indicadores de gestión ni resultados esperados de la contratación.
La gestión del intendente Walter Vuoto volvió a quedar bajo la lupa tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto Municipal N.º 1244/2026, mediante el cual se aprobó la contratación de María Florencia Penza para integrar el equipo de la Secretaría de Gobierno, área conducida por Sebastián Iriarte, quien tambié n es el apoderado del Partido Justicialista Fueguino (PJ). 

La documentación oficial establece que la contratación tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, con una jornada laboral de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, bajo una remuneración equivalente al Grado 1, una de las categorías más altas previstas para el personal contratado por la Municipalidad. El contrato indica además que la agente prestará funciones en la Delegación de la Municipalidad de Ushuaia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando "tareas administrativas y de promoción turística". (VER)

Sin embargo, el expediente no especifica cuáles serán las funciones concretas que deberá cumplir, qué objetivos deberá alcanzar, cuáles serán los indicadores para evaluar su desempeño ni qué resultados espera obtener el Municipio con esta incorporación. La ausencia de esos elementos dificulta que la ciudadanía pueda ejercer un adecuado control sobre el destino de los recursos públicos destinados a esta contratación. 

Contrato de inflluencer por el municipio de ushuaia y sebastian iriarte

Contrato de inflluencer por el municipio de ushuaia y walter vuoto



La designación también genera interrogantes porque María Florencia Penza mantiene una fuerte actividad como creadora de contenidos e influencer en redes sociales, donde promociona habitualmente productos comerciales, marcas y emprendimientos privados. En publicaciones difundidas durante días hábiles se la observa realizando transmisiones y contenidos promocionales en horarios que coinciden con la jornada laboral establecida en el contrato municipal. 

Florencia penza promocionando productos en horario laboral

Otro aspecto que vuelve a quedar en discusión es la política de contrataciones de la gestión Vuoto. La incorporación de Penza no constituye un hecho aislado, ya que desde hace varios años mantiene distintos vínculos contractuales con el Municipio. Sin embargo, no existe información pública fácilmente accesible que permita conocer qué tareas desarrolló durante esos períodos, cuáles fueron los resultados obtenidos ni qué evaluaciones realizó la administración municipal sobre su desempeño.

La contratación también reabre el debate sobre las prioridades presupuestarias de la administración local. Mientras distintos sindicatos municipales reclaman mejoras salariales, denuncian pérdida del poder adquisitivo y cuestionan la situación económica del Municipio, la gestión continúa incorporando personal político con categorías de elevada remuneración. En ese contexto, sectores de la oposición y vecinos vuelven a plantear la necesidad de transparentar los criterios utilizados para este tipo de designaciones.

Por otro lado, se publico el contrato en el mes de Junio y la contratación esta vigente desde el mes de enero, La Municipalidad de Ushuaia tardo más de 6 meses en publicar los gastos en la gestión, otro de los puntos que empiezan a generar controversias en la gestión municipal y comienza a generar debate en la sociedad, la transparencia de la información publica por parte del municipio de general pico liderado por Walter Vuoto. 

La transparencia administrativa no se agota con la publicación de un decreto o un contrato; también exige rendición de cuentas sobre el uso efectivo de los recursos públicos.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 6
  1. Anónimojulio 14, 2026

    Y los pagados por Milei para la LLA son muchísimos, cuando denuncias al chorro de Milei y familia tenes encima miles de trolls jodiéndote. Todo pago por dinero del Ciudadano.

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  2. Anónimojulio 14, 2026

    Para escaleras no hay, encima El chancho Iriarte sale a desmentir, pero despues gastan 30 millones en esta pelotuda que usa la plata del ciudadano para promocionar su negocio privado.

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  3. Anónimojulio 14, 2026

    Cuanto chanchullo hay en la municipalidad, estos dos son una chantas

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  4. Anónimojulio 14, 2026

    Ahhh pero a los contratados los tiene por dos mangos laburando como loco

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  5. Anónimojulio 14, 2026

    Hace 40 días que esta piba esta de vacaciones y publicando en horario laboral

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  6. Anónimojulio 14, 2026

    Cronicas publica sobre los choferes y contrataciones de lorena sanchez, ahí hay nepotismo en la municipalidad. Contrato a un familiar la gordita lorena, amante de walter aparte

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Cronicas Fueguinas: Walter Vuoto contrató por un año a una influencer para el equipo de Sebastián Iriarte
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