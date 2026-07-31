Vecinos denuncian que la Municipalidad sigue sin dar una solución definitiva a la calle Pingüino Emperador

Habitantes de Barrancas del Pipo volvieron a denunciar el deterioro de la calle Pingüino Emperador y aseguran que los arreglos realizados por la Municipalidad de Ushuaia son apenas temporarios. Afirman que los pozos, el agua y el hielo provocan daños en los vehículos y representan un riesgo permanente para quienes circulan por el sector.

El mal estado de la calle Pingüino Emperador, en el barrio Barrancas del Pipo, volvió a generar el reclamo de los vecinos, quienes aseguran que la Municipalidad de Ushuaia continúa sin brindar una solución definitiva a un problema que se repite cada invierno.





A través de imágenes enviadas a Crónicas Fueguinas, los frentistas mostraron el deterioro de la calzada y señalaron que los baches, el agua acumulada y la formación de hielo convierten la circulación en una verdadera odisea.





"Los autos se quedan, rompen el tren delantero, es un desastre", resumieron.

Los arreglos duran apenas unos días





Según relataron los vecinos, el Municipio realiza periódicamente tareas de mantenimiento con maquinaria vial, pero aseguran que los trabajos no resuelven el problema de fondo.





"Pasa la máquina, pero a los pocos días vuelve a caer agua y se congela todo otra vez", explicaron.





La situación se agrava durante las jornadas de bajas temperaturas, cuando el agua acumulada se transforma en hielo y dificulta aún más el tránsito vehicular.



