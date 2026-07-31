Vecinos denuncian que la Municipalidad sigue sin dar una solución definitiva a la calle Pingüino Emperador

2 0 31 julio 2026 2026-07-31T05:11:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos de Barrancas del Pipo reclaman una solución definitiva para la calle Pingüino Emperador y denuncian que no hay respuesta de la Municipalidad

Habitantes de Barrancas del Pipo volvieron a denunciar el deterioro de la calle Pingüino Emperador y aseguran que los arreglos realizados por la Municipalidad de Ushuaia son apenas temporarios. Afirman que los pozos, el agua y el hielo provocan daños en los vehículos y representan un riesgo permanente para quienes circulan por el sector.
Habitantes de Barrancas del Pipo volvieron a denunciar el deterioro de la calle Pingüino Emperador y aseguran que los arreglos realizados por la Municipalidad de Ushuaia son apenas temporarios. Afirman que los pozos, el agua y el hielo provocan daños en los vehículos y representan un riesgo permanente para quienes circulan por el sector.

El mal estado de la calle Pingüino Emperador, en el barrio Barrancas del Pipo, volvió a generar el reclamo de los vecinos, quienes aseguran que la Municipalidad de Ushuaia continúa sin brindar una solución definitiva a un problema que se repite cada invierno.

A través de imágenes enviadas a Crónicas Fueguinas, los frentistas mostraron el deterioro de la calzada y señalaron que los baches, el agua acumulada y la formación de hielo convierten la circulación en una verdadera odisea.

"Los autos se quedan, rompen el tren delantero, es un desastre", resumieron.
Los arreglos duran apenas unos días

Según relataron los vecinos, el Municipio realiza periódicamente tareas de mantenimiento con maquinaria vial, pero aseguran que los trabajos no resuelven el problema de fondo.

"Pasa la máquina, pero a los pocos días vuelve a caer agua y se congela todo otra vez", explicaron.

La situación se agrava durante las jornadas de bajas temperaturas, cuando el agua acumulada se transforma en hielo y dificulta aún más el tránsito vehicular.

Hasta un colectivo quedó atrapado

Los vecinos recordaron que días atrás incluso una unidad del transporte público de pasajeros tuvo inconvenientes para atravesar ese sector del barrio, reflejando que las dificultades no afectan únicamente a vehículos particulares.

Sostienen que el deterioro genera roturas mecánicas, mayores costos para las familias y riesgos para la seguridad vial.

Piden una solución definitiva y no más reparaciones temporarias

Frente a este panorama, los habitantes de Barrancas del Pipo reclaman que la Municipalidad deje de aplicar soluciones provisorias y ejecute una obra de infraestructura que elimine definitivamente el problema.

Aseguran que los reclamos fueron presentados en reiteradas oportunidades, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta que resuelva de manera permanente una situación que se repite año tras año.

El caso de la calle Pingüino Emperador se suma a otros reclamos vecinales por el estado de calles, escaleras y espacios públicos de Ushuaia, donde distintos barrios denuncian demoras en obras de mantenimiento y reparación mientras los problemas continúan afectando la vida cotidiana de los vecinos.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimojulio 31, 2026

    che cronicas...no pasa nada en el PAMI USHUAIA??????TAPAN A ALGUIEN???????

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  2. Anónimojulio 31, 2026

    El intendente de Río Grande, Martín Pérez, se reunió con los jubilados municipales para destacar que los aumentos logrados por los activos impacta en una mejor jubilación para los municipales retirados.
    Y vos Vuoto, te cagás en los jubilados de Ushuaia. Mandan cuando se les canta las novedades a la Caja, y siempre mal, ocasionando demoras en las liquidaciones. Ponete las pilas Vuoto con los jubis municipales.

    ResponderBorrar

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Cronicas Fueguinas: Vecinos denuncian que la Municipalidad sigue sin dar una solución definitiva a la calle Pingüino Emperador
Vecinos denuncian que la Municipalidad sigue sin dar una solución definitiva a la calle Pingüino Emperador
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