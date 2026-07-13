Tierra del Fuego cayó al último lugar de la Patagonia en salarios policiales y la diferencia ya supera los $446.000

3 0 13 julio 2026 2026-07-13T05:52:00-03:00 Editar esta nota

Tierra del Fuego quedó última en salarios policiales de la Patagonia tras el aumento otorgado en Santa Cruz.

La actualización salarial en Santa Cruz dejó a Tierra del Fuego con el sueldo inicial más bajo de la región. Mientras un agente santacruceño cobrará casi $1,75 millones, un efectivo fueguino percibe alrededor de $1,3 millones, reavivando el reclamo por una recomposición salarial.
La nueva recomposición salarial otorgada por el Gobierno de Santa Cruz modificó el escenario de las remuneraciones policiales en la Patagonia y dejó a Tierra del Fuego en el último lugar del ranking regional. La diferencia salarial entre ambas provincias ya supera los $446.000 mensuales para un agente que recién inicia su carrera.

Con la nueva escala, un efectivo ingresante de la Policía de Santa Cruz pasará a percibir $1.746.634 de bolsillo, convirtiéndose en el salario inicial más alto de la Patagonia. Detrás se ubican Neuquén con aproximadamente $1.600.000, Chubut con $1.420.000 y Río Negro con $1.400.000. En el último puesto aparece Tierra del Fuego, donde el salario inicial ronda los $1.300.000.

La diferencia no pasa desapercibida dentro de las fuerzas de seguridad fueguinas. Un agente que desempeña las mismas funciones en Santa Cruz percibirá casi medio millón de pesos más por mes que un efectivo de Tierra del Fuego. La brecha también alcanza los $300.000 respecto de otras provincias patagónicas, reflejando un atraso salarial que se profundizó durante los últimos meses.

La recomposición otorgada en Santa Cruz fue el resultado de un proceso de negociación entre el Gobierno provincial y representantes del personal policial y penitenciario. El acuerdo incluyó la actualización del valor punto, nuevos adicionales remunerativos y una reestructuración de la escala salarial con el objetivo de recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

En Tierra del Fuego, en cambio, la situación continúa generando preocupación entre los efectivos. El alto costo de vida, la inflación y la pérdida del poder de compra alimentan los reclamos por una actualización salarial que permita reducir la brecha con el resto de la Patagonia. Distintos sectores advierten además que esta situación puede afectar la permanencia del personal y dificultar el ingreso de nuevos efectivos a la fuerza.

El nuevo ranking salarial vuelve a instalar un debate sobre las prioridades de la administración provincial. Mientras otras provincias patagónicas destinan mayores recursos para recomponer los ingresos de sus fuerzas de seguridad, Tierra del Fuego quedó relegada al último lugar de la región. La discusión ya no se limita únicamente al monto de los salarios, sino también a la planificación presupuestaria y a la capacidad del Estado para retener personal en un contexto económico cada vez más complejo. 

En una provincia donde el costo de vida suele ubicarse entre los más altos del país, la pérdida de competitividad salarial plantea un desafío que difícilmente pueda seguir postergándose.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojulio 13, 2026

    Casi 7 millones de argentinos quedaron excluidos del mercado crediticio formal debido a un récord histórico de morosidad, que lleva 19 meses consecutivos de alza. El problema se disparó por la caída del poder adquisitivo, lo que obligó a muchas familias a endeudarse para cubrir gastos básicos.Las cifras oficiales y de consultoras privadas muestran un panorama alarmante:Falta de pago: El 27% de quienes tomaron préstamos o financiaciones dejaron de ser considerados sujetos de crédito por atrasos de más de 90 días.Impacto por edad: Los jóvenes son los más afectados, registrando niveles de mora del 42,8% entre los 18 y 25 años, y del 39,3% entre los 26 y 35 años.Fintechs: En el segmento de entidades no financieras (como billeteras virtuales), el índice de morosidad trepó al 32,2%. Aguante milei boludos ,no se dan cuenta que este criptoestafador sionista de milei nos está dejando cada día más pobres

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  2. Anónimojulio 13, 2026

    MELEYA - URQUIZA LADRONES INEPTOS

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  3. Anónimojulio 13, 2026

    Están bajos los salarios muy muy ...

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