Pacientes denuncian falta de atención en Salud Mental del Hospital de Ushuaia y advierten demoras de varios meses

Usuarios del Hospital Regional Ushuaia aseguran que no consiguen turnos para atención en Salud Mental y denuncian que les informan que no habrá disponibilidad hasta octubre. Reclaman una respuesta urgente ante una problemática considerada prioritaria en Tierra del Fuego.

Pacientes que intentaron acceder al servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia expresaron su preocupación por las dificultades para obtener atención y denunciaron una importante falta de profesionales en el área.





Según relataron a Crónicas Fueguinas, quienes se acercan al sector reciben como respuesta que no hay disponibilidad de especialistas y que los turnos recién podrían otorgarse a partir de octubre. Además, algunos usuarios manifestaron haber recibido un trato inadecuado durante la consulta administrativa.





"No hay nadie. La única persona que está solo te trata mal y te dice que hasta octubre no hay nadie", expresó una paciente al describir la situación que le tocó atravesar.





El reclamo vuelve a poner el foco sobre una problemática que distintos sectores vienen señalando desde hace tiempo: la necesidad de fortalecer los servicios de Salud Mental en una provincia donde el aislamiento geográfico, las condiciones climáticas, las dificultades socioeconómicas y otros factores hacen que el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica sea especialmente relevante.





La salud mental constituye una prestación esencial dentro del sistema sanitario y el acceso oportuno a consultas, tratamientos y seguimiento profesional resulta determinante para prevenir el agravamiento de distintas patologías. Las demoras prolongadas pueden representar una dificultad adicional para personas que requieren asistencia especializada.





Hasta el momento no trascendió información oficial sobre la disponibilidad de profesionales, las razones de las demoras ni las medidas que podrían implementarse para normalizar la atención en el área.





La salud mental ha adquirido un lugar cada vez más importante dentro de las políticas públicas de salud. Garantizar el acceso a profesionales, reducir los tiempos de espera y brindar una atención adecuada son desafíos que forman parte de las obligaciones del sistema sanitario. Frente a reclamos de este tipo, resulta fundamental que las autoridades informen cuál es la situación del servicio y qué acciones prevén para responder a la demanda de los pacientes.



