La suba del alumbrado público incrementará los fondos que recibe la Municipalidad de Ushuaia

La Dirección Provincial de Energía actualizó el valor de la Unidad Fija Aplicable (UFA) y desde las boletas con vencimiento en agosto aumentará el cargo por Alumbrado Público. La recaudación se distribuye entre la Municipalidad de Ushuaia y la DPE, en el marco del convenio vigente desde 1989.

Los usuarios del servicio eléctrico de Ushuaia comenzarán a pagar un nuevo valor por el cargo de Alumbrado Público a partir de las facturas con vencimiento en agosto de 2026, luego de que la Dirección Provincial de Energía (DPE) aprobara una actualización semestral de la Unidad Fija Aplicable (UFA).





La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 448/26, publicada en el Boletín Oficial, y modifica los importes que se incorporan a la factura de electricidad para financiar el servicio de alumbrado público de la ciudad.





La actualización corresponde al período julio-diciembre de 2026 y toma como referencia el nuevo valor de la UFA, fijado en $1.698, equivalente al precio de un litro de nafta súper, conforme a la normativa vigente.



