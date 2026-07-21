La suba del alumbrado público incrementará los fondos que recibe la Municipalidad de Ushuaia

La DPE actualizó el cargo de alumbrado público que se cobra en las boletas de luz de Ushuaia. Los nuevos valores comenzarán a regir desde agosto
La Dirección Provincial de Energía actualizó el valor de la Unidad Fija Aplicable (UFA) y desde las boletas con vencimiento en agosto aumentará el cargo por Alumbrado Público. La recaudación se distribuye entre la Municipalidad de Ushuaia y la DPE, en el marco del convenio vigente desde 1989.
Los usuarios del servicio eléctrico de Ushuaia comenzarán a pagar un nuevo valor por el cargo de Alumbrado Público a partir de las facturas con vencimiento en agosto de 2026, luego de que la Dirección Provincial de Energía (DPE) aprobara una actualización semestral de la Unidad Fija Aplicable (UFA).
La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 448/26, publicada en el Boletín Oficial, y modifica los importes que se incorporan a la factura de electricidad para financiar el servicio de alumbrado público de la ciudad.
La actualización corresponde al período julio-diciembre de 2026 y toma como referencia el nuevo valor de la UFA, fijado en $1.698, equivalente al precio de un litro de nafta súper, conforme a la normativa vigente.
Los nuevos valores
Con la actualización, los usuarios abonarán los siguientes importes según su categoría tarifaria:
- Residencial (T1R): 5 UFA – $8.490
- General (T1G) hasta 2.300 kWh: 10 UFA – $16.980
- General (T1G) superior a 2.300 kWh: 25 UFA – $42.450
- Grandes demandas (T2 y T3): 54 UFA – $91.692
La normativa establece además que estos montos se actualizarán automáticamente cada vez que varíe el valor de la Unidad Fija Aplicable.
Un cargo que también involucra a la Municipalidad
El cobro del alumbrado público surge del convenio firmado el 3 de octubre de 1989 entre la Municipalidad de Ushuaia y la Dirección Provincial de Energía, mediante el cual la DPE presta el servicio de suministro eléctrico para el alumbrado urbano y realiza las tareas de mantenimiento, reparación y reposición de la infraestructura. (VER)
Por ese motivo, la actualización del cargo también impacta sobre los recursos que percibe el Municipio. Es importante que el ejecutivo pueda dar informes para ver a que van destinados los fondos públicos que se incrementan de acuerdo al aumento
Según recuerda la resolución, la recaudación del concepto Alumbrado Público se distribuye entre ambos organismos.
- 25% corresponde a la Municipalidad de Ushuaia.
- 15% queda para la Dirección Provincial de Energía.
El porcentaje restante se destina a cubrir los costos operativos y de mantenimiento del sistema de alumbrado público. La resolución lleva la firma del vicepresidente de la DPE, quien instruyó a la División Comercial a aplicar los nuevos valores en la facturación correspondiente a agosto.
La actualización del cargo vuelve a poner el foco sobre la calidad del servicio de alumbrado público en Ushuaia. Si bien el convenio permite financiar el mantenimiento de la red, vecinos de distintos barrios vienen reclamando desde hace tiempo por luminarias apagadas, demoras en las reparaciones y sectores completos con deficiente iluminación o sin Luz, donde la ciudad se apaga por completo, como hace unos días. (VER)
El incremento implicará un mayor esfuerzo económico para los usuarios, quienes también esperan que esos recursos se traduzcan en un servicio más eficiente y una respuesta más rápida ante los reclamos.
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Bien pensadala distribución, 60% para el servicio de alumbrado y 40 % para corrupción.ResponderBorrar
Haya o no alumbrado público igual DPE lo cobra porque lo aplica un porcentaje sobre cada tarifa. Porqué nos obligan a pagar un servicio que no se recibe? Algún Defensor del Pueblo que ponga en su lugar a quienes nos tienen cautivos?ResponderBorrar