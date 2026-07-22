La Justicia frenó el DNU de Milei y volvió a habilitar los tratamientos de género para menores

La Cámara Federal suspendió el DNU de Javier Milei que prohibía tratamientos hormonales para menores. La medida cautelar rige en todo el país.
La Cámara Federal suspendió el decreto del Gobierno. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo resolvió suspender de manera cautelar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había restringido el acceso de personas menores de 18 años a tratamientos hormonales previstos por la Ley de Identidad de Género.
Con esta decisión, vuelve a regir de manera provisoria el régimen establecido por la Ley 26.743 y las obras sociales, empresas de medicina prepaga y hospitales públicos deberán garantizar nuevamente la continuidad de los tratamientos mientras se resuelve el fondo de la causa.
La medida fue adoptada por la Sala V de la Cámara Federal al hacer lugar a una presentación realizada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que impulsa la declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial.
Los jueces cuestionaron el uso del DNU
En su resolución, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani sostuvieron que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran modificar mediante un DNU una ley sancionada por el Congreso Nacional.
Además, señalaron que el Gobierno no explicó suficientemente por qué resultaba necesario restringir un derecho reconocido por la legislación vigente.
El tribunal recordó que la Ley de Identidad de Género ya contemplaba un sistema de control para los tratamientos de menores de edad, que incluía intervención judicial, consentimiento informado, participación del abogado del niño y evaluaciones interdisciplinarias antes de autorizar procedimientos irreversibles.
Según los magistrados, el decreto reemplazó ese esquema de análisis individual por una prohibición general, lo que podría afectar el principio de capacidad progresiva previsto tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
La cautelar rige en todo el país
La suspensión cautelar tiene alcance nacional y permanecerá vigente hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del DNU.
Los jueces también advirtieron que mantener vigente la prohibición podía ocasionar perjuicios sobre adolescentes que ya habían iniciado tratamientos hormonales y cuya continuidad había comenzado a ser rechazada por algunos prestadores de salud.
El debate continuará en la Justicia
Tras conocerse la resolución, distintas organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ celebraron el fallo y sostuvieron que el decreto afectaba derechos reconocidos por la legislación argentina.
No obstante, la decisión aún no resuelve definitivamente el conflicto. El expediente continuará su trámite judicial y será el juzgado de primera instancia el que deberá determinar si el DNU 62/2025 es constitucional o si queda definitivamente sin efecto.
Gente enferma de la cabeza.ResponderBorrar
Hay que hacer como en MALASIA.
LESBIANAS, HOMOSEXULAES, VIOLADORES,Y NARCOS ...PENA DE MUERTE!!!
degenerados y trolos, como en todo el gobierno de tierra del fuego.Borrar
Los tratamientos de género son terribles para el cuerpo y para el alma y va contra DiosResponderBorrar
juan pablo villarroel, este tremdno chilote delincuente, que lo tienen en el ministerio de educacuon de TDF. lo hacen figurar que da clases en ushuaiai, en tolhuin y en rio grande. estos curros, lo hace su tia de apellido vera. ningun juez averigua este robo??? o se puede robar en el estado?? encima todos chilotes!!ResponderBorrar
y la hermana de este chilote, igual la tia vera, la hace facturar sin ir. nungun fiscal actua de oficio??? o estos chilotes pueden robar plata de las arcas del estado?Borrar
PODER JUDICIAL PROVINCIAL...DA VERGUENZA!!
DON JORGE RAFAEL VIDELA... lo unico que se le puede reprochar a usted...es que le quedaron algunos enfermos!ResponderBorrar
la negra sidosa y lesbiana de dalila nora, anda inchando las bolas con esa banderas de putos y tortas..asco dan, habria que limpiarlas de una!ResponderBorrar
maria elena guerrero, le dijieron desde el STJ, que era una incapaz. ahora es jueza de familia!!!!ResponderBorrar
es de no creer...estamos re mal, y con esto pero!!!
SARTORI al STJ. Y LISTO!!
TENES RAZON TRES JUECES DEL stj, DIJIERON QUE ERA UNA INCAPAZ, AHORA sabe derecho!!!!! JAJAJAJAJA SON DE NO CREER ESTOS NABOS!Borrar
la corporacion de AMIGOS DEL PODER JUDICIAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN POLITCA, FORMANDO LA ASOCIACION ILICITA DE DELINCUENTES Y CORRUPTOSBorrar
lesbianas, trabas, trabucos, homosexuales, putos, lesbianas, tortas, trans, ETC, son gente que no esta bien de la cabeza. hay que matarlos a todos.. hay que limpiar la sociedad, de estos enfermos!ResponderBorrar
Que desastre, lo vuelvo a votar una y mil veces hasta que estos parasitos desaparezcan.ResponderBorrar
SE NOTAN LAS PRIORIDADES EN ESTE PAIS...SIGAMOS BOLUDIANDO!ResponderBorrar
Solo existen tres generos biológicos de los cuales dos son sanos, normales y buenos. Hombre ( bueno), mujer (bueno), liberpelucas ( Malo y anormal).ResponderBorrar
Milei: “Las Malvinas no son argentinas y nunca lo serán“.El presidente Javier Milei volvió a provocar una fuerte controversia al afirmar que “las Malvinas no son argentinas” y que “nunca van a ser argentinas”, al sostener que decir lo contrario sería “hipócrita” y equivaldría a “mentirle” a la sociedad.ResponderBorrar
“Seamos realistas, las Malvinas no son argentinas. Las Malvinas nunca van a ser argentinas. Si dijera otra cosa sería hipócrita, les estaría mintiendo”, expresó el mandatario, en una de sus definiciones más contundentes sobre la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.En la misma línea, Milei aseguró que no considera que las islas pertenezcan a la Argentina y argumentó que el archipiélago “hoy está en manos del Reino Unido”. Además, afirmó que Gran Bretaña “tiene todo el derecho de hacer lo que quiera en sus islas” mientras actúe conforme a las reglas internacionales, y consideró que la posesión británica es legítima porque “todavía no ha habido una condena formal. Entonces ¿por qué debería cuestionarlo?”.El Presidente también se refirió a la guerra de 1982 y planteó que la Argentina debe asumir el resultado del conflicto. “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Aceptemos que perdimos la guerra y hagamos el duelo por la pérdida, olvidándonos del tema. Creo que esa es la manera adulta de hacerlo”, afirmó.Las declaraciones profundizan la postura que Milei viene sosteniendo desde hace tiempo respecto de la cuestión Malvinas. En oportunidades anteriores ya había elogiado a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, a quien calificó como una dirigente “brillante”, y había señalado que en la guerra “a nosotros nos tocó perder” porque los británicos “hicieron bien su trabajo”. En esta ocasión fue un paso más allá al sostener que las islas “no son” y “nunca van a ser” argentinas.
El presidente argentino Javier Milei ha expresado abiertamente y en múltiples ocasiones su profunda admiración por Margaret Thatcher. La considera una "gran líder" y una estadista "brillante", e incluso conserva una foto de ella en su despacho presidencial. Milei ha argumentado que se identifica históricamente con ella por sus políticas de mercado y por considerar que hizo bien su trabajo en el bando británico durante la Guerra de Malvinas, a pesar de que esto genera un fuerte rechazo en gran parte de la sociedad argentina debido al rol de la ex primera ministra en el conflicto bélico. Para conocer más detalles y los argumentos del mandatario, puedes leer el artículo publicado en el medio.
Javier Milei se ha autodeclarado abiertamente como el "presidente más sionista del mundo". Su alineamiento con Israel es un eje central de su política exterior y sus alianzas estratégicas, marcando un fuerte contraste histórico con gobiernos anteriores y posicionando a Argentina como un aliado firme de Estados Unidos e Israel en la región.
El presidente Javier Milei calificó de «termos mononeuronales» a los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 por mostrar la parcanta con el lema las Malvinas son argentinas. El insulto surgió como reacción a un festejo del plantel con una bandera de las Islas Malvinas y derivó en la cancelación de la tradicional visita del equipo a la Casa Rosada.
Linda Justicia Tenemos! Sociedad CorruptaResponderBorrar