La Justicia frenó el DNU de Milei y volvió a habilitar los tratamientos de género para menores

Los jueces cuestionaron el uso del DNU





En su resolución, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani sostuvieron que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran modificar mediante un DNU una ley sancionada por el Congreso Nacional.





Además, señalaron que el Gobierno no explicó suficientemente por qué resultaba necesario restringir un derecho reconocido por la legislación vigente.





El tribunal recordó que la Ley de Identidad de Género ya contemplaba un sistema de control para los tratamientos de menores de edad, que incluía intervención judicial, consentimiento informado, participación del abogado del niño y evaluaciones interdisciplinarias antes de autorizar procedimientos irreversibles.





Según los magistrados, el decreto reemplazó ese esquema de análisis individual por una prohibición general, lo que podría afectar el principio de capacidad progresiva previsto tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La cautelar rige en todo el país





La suspensión cautelar tiene alcance nacional y permanecerá vigente hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del DNU.





Los jueces también advirtieron que mantener vigente la prohibición podía ocasionar perjuicios sobre adolescentes que ya habían iniciado tratamientos hormonales y cuya continuidad había comenzado a ser rechazada por algunos prestadores de salud.