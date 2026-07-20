La gestión de los senadores no llega, pero los aumentos si.

0 0 20 julio 2026 2026-07-20T03:46:00-03:00 Editar esta nota

Los senadores de Tierra del Fuego cobrarán casi $12 millones por mes gracias a la ley de enganche. El aumento reabre el debate sobre la gestión.

Los senadores nacionales volverán a aumentar sus dietas y desde agosto percibirán cerca de 12 millones de pesos brutos mensuales gracias al mecanismo conocido como "ley de enganche", que actualiza automáticamente sus ingresos con cada paritaria del Congreso. En Tierra del Fuego, el incremento vuelve a poner bajo la lupa el desempeño de Agustín Coto, Cristina López y Belén Monte de Oca, cuestionados por la escasa producción legislativa y la falta de resultados concretos para la provincia.
Los senadores nacionales volverán a aumentar sus dietas y desde agosto percibirán cerca de 12 millones de pesos brutos mensuales gracias al mecanismo conocido como "ley de enganche", que actualiza automáticamente sus ingresos con cada paritaria del Congreso. En Tierra del Fuego, el incremento vuelve a poner bajo la lupa el desempeño de Agustín Coto, Cristina López y Belén Monte de Oca, cuestionados por la escasa producción legislativa y la falta de resultados concretos para la provincia.

Otro aumento automático para los senadores

A partir de agosto, los senadores nacionales volverán a incrementar sus ingresos y pasarán a cobrar casi 12 millones de pesos brutos por mes.

El aumento responde a la liquidación del último tramo del acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. La actualización será del 6,7% acumulativo, distribuida en un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% para agosto.

Con esta nueva recomposición, las dietas de los senadores acumularán un incremento cercano al 19% durante 2026.

Qué es la "ley de enganche"

El incremento no fue votado nuevamente por los legisladores. Se aplica automáticamente mediante el mecanismo conocido como "ley de enganche", aprobado por el propio Congreso en 2024, que vincula las dietas de diputados y senadores a los aumentos salariales que reciben los trabajadores legislativos.

De esta manera, cada vez que se firma una paritaria para el personal del Congreso, los ingresos de los legisladores también aumentan sin necesidad de una nueva votación en el recinto.
Tres senadores, $12 millones de sueldo y pocos resultados para Tierra del Fuego

La actualización salarial también alcanzará a los tres representantes fueguinos en la Cámara Alta:
  1. Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza).
  2. María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza).
  3. Cándida Cristina López (Fuerza Patria).
Los tres pasarán a percibir alrededor de 12 millones de pesos brutos mensuales, una cifra que inevitablemente reabre el debate sobre el nivel de gestión que vienen desarrollando desde que asumieron sus bancas.

La provincia sigue esperando respuestas

Más allá de la participación de los tres senadores en entrevistas periodísticas y declaraciones públicas, distintos sectores sostienen que todavía no se observa un trabajo territorial sostenido ni una agenda legislativa con resultados concretos para Tierra del Fuego.

La provincia atraviesa problemas vinculados con:
  1. la crisis de la industria fueguina;
  2. la incertidumbre sobre el subrégimen industrial;
  3. la pérdida de puestos de trabajo;
  4. la situación financiera de OSEF;
  5. el deterioro del poder adquisitivo;
  6. la infraestructura pública;
  7. y el desarrollo de obras estratégicas.
Sin embargo, hasta el momento resulta difícil identificar proyectos de alto impacto o gestiones que hayan logrado traducirse en beneficios concretos para la provincia.

Una representación bajo análisis

El debate tampoco pasa únicamente por la cantidad de proyectos presentados. La principal discusión comienza a centrarse en otra pregunta: ¿qué resultados concretos obtuvo Tierra del Fuego desde que renovó su representación en el Senado?

A siete meses de haber asumido, la percepción de distintos sectores es que la actividad pública de los representantes fueguinos ha tenido mayor presencia en medios de comunicación y debates nacionales que en la obtención de soluciones para los problemas específicos que enfrenta la provincia.

Mientras tanto, las dietas volverán a actualizarse automáticamente mediante el sistema de enganche, llevando los ingresos de cada senador a cifras cercanas a los 12 millones de pesos mensuales, en un contexto donde miles de fueguinos continúan enfrentando dificultades económicas, pérdida del poder adquisitivo e incertidumbre laboral.

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Cronicas Fueguinas: La gestión de los senadores no llega, pero los aumentos si.
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