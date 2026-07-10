La Cámara revocó el procesamiento por robo agravado y ordenó la libertad de tres imputado

1 0 10 julio 2026 2026-07-10T05:08:00-03:00 Editar esta nota

La Justicia modificó la calificación legal de la causa iniciada por un hecho ocurrido en la Margen Sur y dispuso la excarcelación de tres imputados, q

La Justicia modificó la calificación legal de la causa iniciada por un hecho ocurrido en la Margen Sur y dispuso la excarcelación de tres imputados, quienes continuarán vinculados al expediente por el delito de lesiones leves bajo monitoreo electrónico y reglas de conducta.
La Justicia modificó la calificación legal de la causa iniciada por un hecho ocurrido en la Margen Sur y dispuso la excarcelación de tres imputados, quienes continuarán vinculados al expediente por el delito de lesiones leves bajo monitoreo electrónico y reglas de conducta.

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el procesamiento por el delito de robo agravado que pesaba sobre Gastón Iván Burgoa Albarracín, Alexis Maximiliano Burgoa Zapata y Pedro de Jesús Flores, quienes recuperaron la libertad tras permanecer detenidos con prisión preventiva. La resolución fue adoptada por los jueces Federico Vilella y Jorge Jofré, luego de hacer lugar al recurso presentado por el defensor oficial Eduardo Tepedino.

La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el 2 de mayo en el barrio Margen Sur de Río Grande, donde resultó lesionado Jhonatan Ezequiel Levil Lillo. En la investigación inicial se sostenía que, además de la agresión física, los imputados habrían sustraído una gorra y una campera, circunstancia que derivó en el procesamiento por robo agravado.

Sin embargo, tras revisar el expediente, la Cámara entendió que correspondía modificar la calificación legal y mantener la imputación únicamente por el delito de lesiones leves. A partir de ese cambio, los magistrados consideraron que la continuidad de la prisión preventiva resultaba desproporcionada frente a la escala penal del delito atribuido, por lo que ordenaron la inmediata excarcelación de los tres imputados.

La libertad fue concedida bajo una serie de medidas cautelares. Los acusados deberán cumplir reglas de conducta, tienen prohibido mantener contacto o acercarse a la presunta víctima y permanecerán bajo monitoreo mediante tobilleras electrónicas con sistema de geolocalización.
En paralelo, continúa la investigación por la agresión que los tres detenidos sufrieron el 9 de mayo dentro de la Unidad de Detención Nº 1 de Río Grande. En ese expediente se encuentran imputados diez internos y siete agentes del Servicio Penitenciario Provincial, quienes son investigados por presuntos vejámenes ocurridos durante el alojamiento de los ahora excarcelados en el establecimiento penitenciario.

La resolución de la Cámara de Apelaciones no implica el cierre de la investigación ni una desvinculación definitiva de los imputados, sino una modificación de la calificación legal y de su situación procesal. Al mismo tiempo, la causa por la presunta agresión sufrida dentro de la Unidad de Detención continúa avanzando y mantiene bajo investigación tanto a internos como a personal penitenciario, un expediente que plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad y el funcionamiento del sistema carcelario provincial.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojulio 10, 2026

    Safaron los tres liberpelucas que ahora se juntan con adornis a esperar nuevas indicaciones de su jefe peluca.

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