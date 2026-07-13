Condenaron a Julio De Vido por el caso Skanska, la primera gran causa de corrupción del kirchnerismo

El exministro de Planificación Federal recibió una condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También fueron condenados José López y Néstor Ulloa por el pago de sobornos en la ampliación de gasoductos.

El Tribunal Oral Federal Nº4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del denominado caso Skanska, considerado la primera gran causa de corrupción que involucró al kirchnerismo.





En la misma sentencia, el tribunal impuso idéntica pena al exsecretario de Obras Públicas José López y al exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, quienes también fueron hallados responsables por los mismos delitos. La resolución coincidió con el pedido formulado durante el juicio por el fiscal federal Abel Córdoba, quien además había solicitado la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.





La investigación se originó a partir de presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, contratadas en 2004 a la empresa sueca Skanska. Durante la pesquisa surgieron pruebas que indicaban el presunto pago de sobornos mediante un esquema de facturación apócrifa destinado a justificar las erogaciones ilegales.





Uno de los elementos centrales de la causa fue una grabación incorporada al expediente, en la que un directivo de la empresa reconocía la existencia de pagos irregulares vinculados a la obra pública. Esa conversación fue hallada durante un allanamiento judicial y se convirtió en una de las principales evidencias analizadas durante el proceso.





Con esta decisión, De Vido suma una nueva condena en su historial judicial. El exfuncionario ya había sido condenado en otras causas vinculadas a hechos de corrupción y a la tragedia ferroviaria de Once, siendo esta última una de las sentencias que se encuentra firme.





El fallo representa un nuevo capítulo dentro de las investigaciones por corrupción vinculadas a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y vuelve a colocar bajo análisis los mecanismos de control sobre la administración de fondos estatales. Si bien la sentencia puede ser revisada por instancias superiores, constituye un pronunciamiento judicial de relevancia en una de las causas más emblemáticas iniciadas durante aquella etapa política.