Camioneta despistó y volcó sobre la Ruta 3 cerca de Tolhuin

3 0 10 julio 2026 2026-07-10T04:25:00-03:00 Editar esta nota

Una camioneta volcó sobre la Ruta 3 cerca de Tolhuin. Sus dos ocupantes fueron hospitalizados de manera preventiva y se investigan las causas.

El siniestro vial ocurrió en el acceso a la hostería Kaikén. Una Ford EcoSport terminó volcada a varios metros de la calzada y sus dos ocupantes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.
Un nuevo siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional N.º 3, en cercanías de Tolhuin, donde una camioneta Ford EcoSport protagonizó un despiste y posterior vuelco a la altura del acceso a la hostería Kaikén.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo era conducido por Fausto Sequeira, quien viajaba acompañado por Nelly María Fretes. Por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad, que salió de la calzada y terminó volcando a aproximadamente diez metros del trazado de la ruta.

Como consecuencia del impacto, la acompañante sufrió un corte en la parte superior de la cabeza y recibió asistencia en el lugar antes de ser trasladada preventivamente al Hospital Modular de Tolhuin. El conductor también fue derivado al mismo centro de salud para su evaluación médica.

Las primeras actuaciones indicaron que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad, aunque ambos permanecieron bajo observación médica como parte del protocolo habitual para este tipo de accidentes.

En el lugar del hecho también se constató que la camioneta contaba con neumáticos aptos para circular, por lo que las autoridades continúan trabajando para establecer las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco.

El episodio vuelve a poner de relieve la importancia de extremar las medidas de precaución al transitar por la Ruta Nacional N.º 3, especialmente durante el invierno, cuando las condiciones climáticas y el estado de la calzada pueden incrementar el riesgo de siniestros viales. La investigación permitirá determinar qué factores influyeron en el accidente.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimojulio 10, 2026

    Tremendos pelotudos

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  2. Anónimojulio 10, 2026

    Tremendos pelotudos

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  3. Anónimojulio 10, 2026

    esas Ecosport deben tener asistente para vuelco. se dan vuelta por nada

    ResponderBorrar

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Cronicas Fueguinas: Camioneta despistó y volcó sobre la Ruta 3 cerca de Tolhuin
Camioneta despistó y volcó sobre la Ruta 3 cerca de Tolhuin
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