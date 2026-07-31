Allanaron una vivienda en Ushuaia por el robo de un celular y secuestraron elementos de interés

La Policía allanó una vivienda en Ushuaia por el robo de un celular y otros objetos sustraídos de un vehículo. Secuestraron elementos de interés para
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 3 en el marco de una investigación por el robo de un teléfono celular y otros objetos sustraídos del interior de un vehículo. Un hombre fue notificado de sus derechos y garantías procesales.
Personal de la Policía de la Provincia realizó este miércoles un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle 8 de Noviembre al 300, en la ciudad de Ushuaia, como parte de una investigación por el robo de un teléfono celular y otros elementos denunciados por un vecino.
La medida judicial fue autorizada por el Juzgado de Instrucción N.º 3, luego de que la víctima denunciara la sustracción de un celular y una mochila con diversas pertenencias que se encontraban en el interior de su vehículo.
Secuestraron elementos para la investigación
Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán sometidos a las pericias correspondientes con el objetivo de determinar su vinculación con el hecho investigado. Las actuaciones forman parte de la investigación que busca esclarecer el robo e identificar a todos los responsables.
Un hombre fue notificado por la Justicia
En el marco del operativo, Augusto García fue notificado de sus derechos y garantías procesales, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial. Por el momento, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.
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Ah bueno están terribles los candidatos liber. LLA ( Los Ladrones Afanan).ResponderBorrar
Otra kukaracha igual a vosBorrar
Ahí hay una U.B.Peroncha. Todo más que claroResponderBorrar