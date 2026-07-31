Allanaron una vivienda en Ushuaia por el robo de un celular y secuestraron elementos de interés

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 3 en el marco de una investigación por el robo de un teléfono celular y otros objetos sustraídos del interior de un vehículo. Un hombre fue notificado de sus derechos y garantías procesales.

Personal de la Policía de la Provincia realizó este miércoles un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle 8 de Noviembre al 300, en la ciudad de Ushuaia, como parte de una investigación por el robo de un teléfono celular y otros elementos denunciados por un vecino.





La medida judicial fue autorizada por el Juzgado de Instrucción N.º 3, luego de que la víctima denunciara la sustracción de un celular y una mochila con diversas pertenencias que se encontraban en el interior de su vehículo.

Secuestraron elementos para la investigación





Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán sometidos a las pericias correspondientes con el objetivo de determinar su vinculación con el hecho investigado. Las actuaciones forman parte de la investigación que busca esclarecer el robo e identificar a todos los responsables.