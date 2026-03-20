Crisis en el 911 y Protección Civil: denuncian falta de personal y condiciones indignas en destacamentos

Reclamos laborales y ausencia de funcionarios





A la falta de servicios esenciales se suman otros reclamos: salarios insuficientes, horas de guardia impagas y escasos recursos operativos para sostener el servicio.





Además, los trabajadores señalaron con preocupación que los funcionarios responsables no visitan las instalaciones desde hace más de un año, lo que evidencia una desconexión con la realidad del personal en territorio.



