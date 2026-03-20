Crisis en el 911 y Protección Civil: denuncian falta de personal y condiciones indignas en destacamentos

0 0 20 marzo 2026 2026-03-20T06:47:00-03:00 Editar esta nota

Trabajadores del sistema de emergencias de Tierra del Fuego expusieron públicamente una profunda crisis en el servicio del 911 en Ushuaia, m...

Trabajadores alertan por la situación del sistema de emergencias en Ushuaia y el abandono de destacamentos clave como el de Lago Escondido.
Trabajadores del sistema de emergencias de Tierra del Fuego expusieron públicamente una profunda crisis en el servicio del 911 en Ushuaia, marcada por la falta de personal, jornadas laborales extensas y condiciones cada vez más difíciles de sostener.

Según denunciaron, esta situación no solo afecta al personal, sino que también pone en riesgo la capacidad de respuesta ante emergencias, ya que el 911 constituye el primer canal de contacto para vecinos que requieren asistencia inmediata ante accidentes, incendios o hechos de inseguridad.

Desde el sector advierten que la sobrecarga de operadores y la falta de recursos impactan directamente en la eficiencia del sistema, debilitando un eslabón clave en la cadena de respuesta.

Protección Civil, en situación crítica

El escenario se agrava con la situación que atraviesa el sistema de Protección Civil, particularmente en el destacamento ubicado en Lago Escondido, considerado estratégico para la asistencia sobre la ruta.

De acuerdo al testimonio del personal, el lugar no cuenta actualmente con suministro de gas, una condición básica en una provincia con clima extremo.

Esta carencia obliga a los trabajadores a desempeñarse en condiciones precarias, teniendo que calefaccionar agua con garrafas y realizar su higiene personal con baldes, incluso durante guardias de 24 horas.

Reclamos laborales y ausencia de funcionarios

A la falta de servicios esenciales se suman otros reclamos: salarios insuficientes, horas de guardia impagas y escasos recursos operativos para sostener el servicio.

Además, los trabajadores señalaron con preocupación que los funcionarios responsables no visitan las instalaciones desde hace más de un año, lo que evidencia una desconexión con la realidad del personal en territorio.

A pesar del escenario crítico, desde el sector remarcaron que no se interrumpirá el servicio, priorizando la asistencia a la comunidad. En ese sentido, destacaron que la decisión de continuar trabajando responde a un compromiso con la población, aunque reclamaron respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales.

Asimismo, invitaron formalmente al gobernador y a los legisladores a recorrer los destacamentos y conocer de primera mano la situación.

La crisis expuesta deja en evidencia un problema estructural: un sistema de emergencias sostenido por el compromiso del personal, pero con un Estado ausente en lo básico, en un área donde cada falla puede tener consecuencias graves para la comunidad.

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