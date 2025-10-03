Millonaria estafa con falsas inversiones presunta Globant en Río Grande

0 0 03 octubre 2025 2025-10-03T00:08:00-03:00 Editar esta nota

Millonaria estafa en Río Grande con falsas inversiones que usaban el nombre de Globant. Vecinos denuncian pérdidas por cientos de millones.

Vecinos de Río Grande denuncian haber sido víctimas de una estafa millonaria a través de una plataforma que simulaba pertenecer a Globant y ofrecía supuestas inversiones en trading con inteligencia artificial.
Una nueva maniobra de estafa digital sacude a Río Grande y a varias provincias del país. Según testimonios de damnificados, habrían perdido fuertes sumas de dinero en un sistema de inversión fraudulento que simulaba estar vinculado a Globant, una de las empresas tecnológicas argentinas más reconocidas a nivel internacional.

El esquema, que habría captado a decenas de personas a través de redes sociales, ofrecía “planes de inversión con retornos extraordinarios”, prometiendo en algunos casos ganancias de hasta 1000% de rendimiento. Para participar, los interesados debían depositar su dinero en cuentas bancarias supuestamente vinculadas a la plataforma, que se presentaba como una división de Globant dedicada al trading con inteligencia artificial.

Globant, vale aclarar, es una empresa argentina de ingeniería de software y servicios tecnológicos cuyo capital supera los mil millones de dólares y que hasta hace pocos meses tenía presencia en Ushuaia. Sin embargo, la firma no tiene relación con la página utilizada para la maniobra fraudulenta.

Según denunciaron las víctimas, el ofrecimiento habría sido impulsado por un vecino de Río Grande que actuaba como “intermediario” para captar a nuevos inversores.

Hasta el momento, no trascendió la presentación de una denuncia judicial formal, aunque las estimaciones preliminares hablan de una posible estafa que superaría los cientos de millones de pesos. El caso se suma a una larga lista de fraudes digitales que utilizan nombres de empresas reconocidas para generar confianza y engañar a potenciales inversores.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,86,Interes,2376,Interes General,3203,Internacionales,153,Locales,3725,Noticias Nacionales,1410,Policiale,6,Policiales,11397,Sociedad,4995,Tecno,76,Tendencias,139,Titulares,14548,Ultimas Noticias,12937,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Millonaria estafa con falsas inversiones presunta Globant en Río Grande
Millonaria estafa con falsas inversiones presunta Globant en Río Grande
Millonaria estafa en Río Grande con falsas inversiones que usaban el nombre de Globant. Vecinos denuncian pérdidas por cientos de millones.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvSw0ZGNNDfdR7x18Xw6xQcGjQoLmXuEW62PJiHzw1M_vZR7K7bnpjy1Vgb7dcAuD4ZupEY9sW073N5fa6Dvxq39Vf1GouWI4zAhwBzoPRSaAQvvQ8se8sbTNZ0-mOHDbQl-qtWjo9Ua7AkuFW4TPxLMQsMSrppu8k2wA2poaOxzgHxFH9LOzs/w640-h384/estafa%20viertual%20piramidal%20en%20rio%20grande.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvSw0ZGNNDfdR7x18Xw6xQcGjQoLmXuEW62PJiHzw1M_vZR7K7bnpjy1Vgb7dcAuD4ZupEY9sW073N5fa6Dvxq39Vf1GouWI4zAhwBzoPRSaAQvvQ8se8sbTNZ0-mOHDbQl-qtWjo9Ua7AkuFW4TPxLMQsMSrppu8k2wA2poaOxzgHxFH9LOzs/s72-w640-c-h384/estafa%20viertual%20piramidal%20en%20rio%20grande.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/millonaria-estafa-con-falsas.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/millonaria-estafa-con-falsas.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos