Millonaria estafa con falsas inversiones presunta Globant en Río Grande

Una nueva maniobra de estafa digital sacude a Río Grande y a varias provincias del país. Según testimonios de damnificados, habrían perdido fuertes sumas de dinero en un sistema de inversión fraudulento que simulaba estar vinculado a Globant, una de las empresas tecnológicas argentinas más reconocidas a nivel internacional.

El esquema, que habría captado a decenas de personas a través de redes sociales, ofrecía “planes de inversión con retornos extraordinarios”, prometiendo en algunos casos ganancias de hasta 1000% de rendimiento. Para participar, los interesados debían depositar su dinero en cuentas bancarias supuestamente vinculadas a la plataforma, que se presentaba como una división de Globant dedicada al trading con inteligencia artificial.





Globant, vale aclarar, es una empresa argentina de ingeniería de software y servicios tecnológicos cuyo capital supera los mil millones de dólares y que hasta hace pocos meses tenía presencia en Ushuaia. Sin embargo, la firma no tiene relación con la página utilizada para la maniobra fraudulenta.





Según denunciaron las víctimas, el ofrecimiento habría sido impulsado por un vecino de Río Grande que actuaba como “intermediario” para captar a nuevos inversores.





Hasta el momento, no trascendió la presentación de una denuncia judicial formal, aunque las estimaciones preliminares hablan de una posible estafa que superaría los cientos de millones de pesos. El caso se suma a una larga lista de fraudes digitales que utilizan nombres de empresas reconocidas para generar confianza y engañar a potenciales inversores.