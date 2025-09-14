Infraccionaron a irresponsables del barrio Río Pipo por perros sueltos

Ushuaia: infraccionaron a vecinos del barrio Río Pipo por tener perros sueltos; Zoonosis capturó una perra y labró 10 actas de infracción.

La Municipalidad de Ushuaia labró actas de infracción y capturó una perra en celo tras un operativo en el barrio Río Pipo, donde vecinos denunciaron la presencia de animales sin control.

La Dirección de Zoonosis de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un operativo en el barrio Río Pipo, donde se detectó una vez más la irresponsabilidad de vecinos que dejan a sus perros sueltos en la vía pública.

El procedimiento se concentró en el sector de la plaza y en calles cercanas a De la Estancia, donde el personal municipal labró diez actas de infracción y capturó a una perra en celo, con el objetivo de prevenir accidentes, ataques y mejorar la convivencia barrial.

La medida respondió a reclamos de los propios residentes, expresados en talleres de escucha activa, donde se exigió mayor control ante la creciente problemática de animales sin supervisión.

Durante el operativo, los agentes también realizaron tareas de concientización sobre tenencia responsable, castración y cuidados básicos de las mascotas, a fin de reducir la circulación de perros en la vía pública y garantizar la seguridad de los vecinos.

La medida se iría extendiendo a lo largo y ancho de la ciudad para controlar este tipo de situaciones en distintos barrios. De esta manera se busca mejorar en esta problemática que genera situaciones desafortunadas para lo vecinos.  

