Muchos hablan del PJ, pero despues van a las elecciones por otros partidos

El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, evaluó el resultado de los comicios del domingo y ademas descartó el desplazamiento del intendente Walter Vuoto de la presidencia del PJ, como asi tambien en su calidad de concejal del pedido de licencia del mandatario de la capital fueguina, luego del fallecimiento del senador Matías Rodríguez. Tambien estimó que en los próximos días su esposa Cristina Lopez, concejal electa definirá si reemplaza al senador o se queda en la banca de Ushuaia .

El tambien legislador electo, expuso en dialogo por Radio Provincia la motivación de la militancia partidaria para seguir trabajando de cara al 19 de noviembre. “La elección ha sido impresionante, no solamente en nuestra provincia, donde se logró revertir el resultado de las PASO, sino también a nivel nacional. Estamos analizando lo que ha sucedido y los 575 votos que nos faltaron en Ushuaia para poder ganar la elección. De las PASO a la fecha se lograron más de 5 mil votos en la ciudad de Ushuaia, lo que nos pone muy contentos”, dijo.

Respecto de las conversaciones con otros sectores para buscar apoyo a Sergio Massa, dijo que “nosotros estamos charlando con dos partidos políticos y seguramente en los próximos días van a hacer las declaraciones ellos mismos. Esperamos que se sumen todos los partidos que siempre nos acompañan en Tierra del Fuego y que lo puedan expresar ellos mismos. Estamos acercando posiciones, también nos hemos reunido con cooperativas y agrupaciones, trabajando rápidamente”.

“Después de las PASO se caminó en cada uno de los barrios y la idea es retomar ese trabajo a partir de la semana que viene. Hay una diferencia abismal entre una propuesta y otra, nosotros defendemos la educación pública, la salud pública, defendemos el proyecto nacional que encabeza Sergio Massa. De acá al 19 de noviembre tenemos que lograr la mayor cantidad de votos en Ushuaia para el proyecto nacional. A nivel provincial Martín Pérez encabeza la campaña en la ciudad de Río Grande, lo mismo hace el intendente de Tolhuin y en Ushuaia estamos trabajando todos juntos con el intendente Walter Vuoto. Estuvimos hablando con sectores del radicalismo –que podría acompañar orgánicamente a Massa a nivel nacional-, con algunos sectores de otros partidos políticos que siempre han acompañado. Muchos partidos son nacionales y dependen de la directiva nacional y estamos esperando que ellos definan. Hoy o mañana muchos van a salir a apoyar públicamente la fórmula de Sergio Massa”, adelantó.

“Yo tengo una excelente relación con el partido Miles, y uno de sus conductores está en la ciudad de Tolhuin. Nos estamos juntando hoy a última hora para charlar. Es un partido que está esperando una definición a nivel nacional y a partir de ahí no tengo dudas de que van a acompañar”, dijo, sin mostrar preocupación por la derrota de Massa en el corazón de la isla.

“A partir de que se han definido dos proyectos muy diferentes yo confío plenamente que en Tolhuin se va a poder revertir ese resultado. Con dos proyectos definidos es mucho más fácil trabajar. Hasta el día domingo muchos dudaban de que Massa podía entrar en segunda vuelta y a partir de ahora hay otra realidad y otra esperanza. Tengo la plena seguridad que los militantes que acompañan al gobierno nacional van a poder revertir el resultado de Tolhuin”, subrayó.

Para Pino podría haber un entusiasmo pasajero en la propuesta de Milei, que “surgió como un fenómeno en menos de dos años y en esta etapa se consumen muchas redes sociales, pero ha habido una razonabilidad en función de todo lo que está pasando y nuestro candidato ha sabido llegar con un mensaje claro de lo que quiere hacer con la Argentina. A partir de allí muchos argentinos decidieron acompañar nuestro proyecto. Tenemos que convencer al que está enojado o tiene diferencias, porque no imagino una educación privada para toda la Argentina. Hay que tener un mensaje claro para los jóvenes, para aquellos que están desconformes. Hemos tenido una etapa difícil con la pandemia, una etapa económica que afecta a muchos argentinos y muchos vecinos de la ciudad, pero no deja de ser el proyecto más serio el de Sergio Massa. Esta etapa ha sido muy difícil para todos los argentinos, pero poco a poco se va remontando el resultado”, celebró.

Crisis institucional: Consultado acerca de la incidencia que pudieron tener los hechos que rodearon la muerte del senador Matías Rodríguez en los votantes del frente que integra Walter Vuoto, señaló que “no hemos analizado si influyó o no en el resultado. Fue un hecho trágico y lamentable”, se limitó a decir. No prevé por el momento acelerar la elección de autoridades del PJ, que se había dejado para después de las elecciones.

“Todavía hay tiempo y tiene que ver con lograr un consenso a nivel provincial. Seguramente en estos días después del 19 el partido estará dictando algún comunicado en función de esto. Hoy nos ocupa la elección nacional y es el mayor objetivo que tenemos todos los fueguinos”, priorizó. Si bien hay dirigentes que plantean un cambio de conducción en lo inmediato, como la concejal de Río Grande “Lali” Mora, lo descartó.

“Hay muchos dirigentes que opinan del partido justicialista y después terminan jugando por afuera. El justicialismo tiene una conducción, tiene autoridades que seguramente se van a reunir después del 19 y van a fijar fecha de convocatoria a elecciones. No podemos prestar oído a todos los dirigentes que siempre critican al justicialismo pero después terminan en listas de otros partidos políticos. Una cosa son los que trabajan y discuten dentro del justicialismo, pero hay muchos que ya tienen algunos partidos armados, opinan del justicialismo y después se los ve en otra lista”, cuestionó.

Teniendo en cuenta que la legisladora Myriam Martínez, vicepresidente del PJ, fue elegida por FORJA, se le preguntó si la referencia le cabe. “Nosotros abrazamos a todo el mundo. El justicialismo no descarta a nadie ni echa a nadie. La responsabilidad le cabe a cada uno, que hará su propia autocrítica. Hoy nos tenemos que abocar a la elección del presidente, y después va a haber tiempo suficiente para discutir internamente, hacer la autocrítica, pero eso será después del 19 una vez que se defina lo que pasa a nivel nacional”, reiteró.

Ante la crisis institucional en Ushuaia se le preguntó si el intendente presentaría una licencia. “La verdad que no creo. No he dialogado con él y me estaré juntando en las próximas horas. No creo que pase eso y por supuesto hay que seguir trabajando. Estoy en contacto con el jefe de gabinete y los funcionarios, y ante toda esta situación estoy esperando”, respondió.

¿Dos años o cuatro?: A propósito del fallecimiento del senador Rodríguez, se le preguntó si ya está definida la fecha de asunción de su esposa, Cristina López, que deberá reemplazarlo en el Congreso. “Primero hay que destacar que ha sido electa concejal de nuestra ciudad para asumir el 15 de diciembre. Ante esta trágica situación que se ha dado se está analizando la situación. Hay tiempo hasta el 15 de noviembre para tener una definición, porque el mandato a cumplir es de dos años en el Senado y es una decisión que tiene que tomar ella. Todavía estamos a la espera de una comunicación del Senado. Está analizando y no tiene ninguna duda en asumir, el tema es que está analizando otras cosas, porque fue electa concejal y en la lista también había sucesores que fallecieron en la pandemia. Esto la ha puesto en una situación en la vida que no esperaba. Está procesando eso y seguramente en pocos días lo va a anunciar ella”, indicó.

Pino se inclinó a que su esposa termine yendo al Senado, dado que de lo contrario habría que llamar a elecciones. “No creo que suceda eso, vamos a esperar porque la semana que viene es fundamental para que ella pueda tomar una decisión”.