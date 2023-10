Criticas al impuesto a hoteles y al aumento de tarifas del puerto de Ushuaia

El presidente de la Cámara de Turismo, Angel Brisighelli criticó la propuesta de aumento tarifario a hoteles de 3 y 4 estrellas que se propone en el proyecto oficial presentado a la Legislatura en el marco de la Emergencia Habitacional, considerándolo injusto e ineficaz. Tambien cargo contra el aumento de las tarifas en el Puerto de Ushuaia.

Según Brisighelli (concesionario de varios hoteles estatales Albatros, Las Lengas y Canal Beagle), el impuesto de ingresos brutos “es uno de los impuestos más retrógrados que hay, y es el que están usando para castigar a los hoteles de cuatro estrellas en un problema, además, que no tiene absolutamente nada que ver. Porque toda esta tarifaria y toda esta historia arranca con el problema de la disponibilidad de alquileres para la vivienda, y algún iluminado decidió que el responsable o el culpable de eso es el turismo. Y a la que tienen que castigar por todo este tema, es a la hotelería de cuatro o cinco estrellas que no tiene nada que ver ni con el tema de alquileres temporarios ni con ningún otro tema que se le parezca”.

El presidente de la Cámara de Turismo también señaló que esta medida genera una disparidad en el tratamiento de los establecimientos hoteleros, ya que los hoteles de menor categoría tributarán menos impuestos que los de cuatro estrellas.

Explicó que “el que se dedica a la hotelería, es decir, dependiendo si el hotel es un poquito más grande, un poquito más bonito, un poquito más de servicio, tributa diferente de una forma o de la otra. Es decir, si uno tiene un hotel de 3 estrellas va a pagar la mitad de los impuestos que va a pagar el que tiene un hotel de 4 estrellas”.

Además, destacó que la calificación de estrellas es voluntaria y que, en la práctica, no tiene un impacto significativo en la comercialización de los hoteles, ya que los clientes se basan en otros factores como la ubicación y las reseñas on line: “Hoy en día eso no funciona así, no tiene la trascendencia que tenía hace 20 años atrás cuando la única forma que había de tomarse la idea de un hotel que uno no conocía, era por la calificación de estrellas que tenía. Es simplemente eso: recalificamos los hoteles en tres estrellas y solucionamos el problema de la paga de impuestos”.

En cuanto al incremento también propuesto en relación con el puerto de Ushuaia, Brisighelli fue cauto, aunque indicó que “las tarifas en el puerto, no opino porque no sé qué hicieron. La verdad es que históricamente el puerto tiene, desde hace muchos años, y no es una cuestión de esta gestión nada más, cada vez que tocan la tarifa implica aumentos altísimos que se vuelven a repetir y, en realidad, continúa con la deficiencia de servicios que hay desde hace 20 años atrás, que no ha solucionado nada".

En resumen, Angel Brisighelli uno de los propietarios de la firma Rumbo Sur, tambien cuestionó la medida de aumentar los impuestos a los hoteles de tres y cuatro estrellas, considerándola inapropiada y poco efectiva para abordar la problemática de los alquileres temporarios en la provincia.