Urquiza reconoció que el Gobierno no hizo obras de infraestructura, ni servicios básicos en Ushuaia

La vicegobernadora Mónica Urquiza se refirió por Radio Provincia en la falta de servicios básicos en la capital fueguina y también en la falta de tierras y reconoció que no se han podido llevar adelante desde el Gobierno obras de infraestructura importantes. Lo atribuyó a la falta de recursos, pero adelantó que pronto habrá licitaciones para viviendas y que la obra del puerto se está por terminar, mientras se continúa con el hospital de Ushuaia.

En tanto negó que exista una planta política superpoblada y, de sus 74 asesores, afirmó que varios trabajan en otros bloques y desafió a la oposición a ir a ver la labor que desempeñan.

Avizoró un par de años difíciles si cambia el esquema de gobierno nacional e instó a la unidad de los fueguinos. Urquiza manifesto que “La situación económica es difícil y atraviesa todas las actividades, pero Tierra del Fuego tiene un gran potencial por los recursos que tenemos y la ubicación estratégica”, destacó.

De acceder a un nuevo mandato, el objetivo es “seguir trabajando para el desarrollo y seguir siendo una provincia inclusiva. Hemos cometido errores y hay que perfeccionar algunas cosas, y resta mucho por hacer en infraestructura básica que necesita la provincia, porque hace rato no se realizan obras importantes de infraestructura en vivienda, creación de suelo urbano, prestación de servicios con la continuidad de las obras de agua y cloaca”, dijo.

Puso énfasis en la situación de Ushuaia, donde se observa más el déficit de servicios. “Hay obras que viene realizando la gestión en la medida que se van consiguiendo los recursos. Hace falta infraestructura aeroportuaria, rutas, y la necesidad de estos servicios significa que venimos creciendo. Hay una parte muy importante de Ushuaia que todavía necesita servicios básicos, también servicios de salud y por eso estamos terminando la ampliación del hospital, que es una obra muy esperada. La ampliación del muelle del puerto está por entregarse y también era una obra necesaria que se fue postergando. Es un impulso muy importante para el turismo”, sostuvo.

Respecto del slogan de campaña, que fue “Vamos a Vivir Mejor” en la elección anterior, se le consultó si lo considera cumplido. “Faltan cosas, pero hemos avanzado en muchas, como la mejora salarial y de los espacios de trabajo en la administración pública. Es un aspecto muy importante porque esto genera que el servicio que prestan los servidores públicos mejore, y esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Queremos las mismas oportunidades para todos y vamos mejorando los servicios en Educación y en Salud. Hay muchas obras que se están llevando adelante y, si miramos para atrás, vemos todo lo que hemos logrado. Mejoramos la relación, no tenemos manifestaciones y esto influye en el trato con respeto y en poder escucharnos”, analizó.

Escasa construcción del IPV: Sobre la poca cantidad de viviendas que construye el IPV, lo atribuyó a la falta de recursos. “Nuestra provincia se caracterizó por tener un buen recupero, pero esto se fue modificando y la situación inflacionaria influye. El IPV tiene herramientas para situaciones sociales, las viviendas se pagan a 30 años y hay cuotas que han quedado muy bajas. A pesar de todo el recupero es bueno y se han construido viviendas con ese recupero. Los recursos son cada vez menos, pero se está trabajando mucho con la Secretaría de Hábitat de Nación y en los próximos días va a haber llamados a licitación por números importantes. La demanda supera ampliamente la capacidad que tenemos para construir y en Ushuaia se suma la falta de tierras”, observó.

“No es la gestión del IPV ni de los empleados, porque son sumamente responsables y han hecho un gran trabajo. Lo que pasa es que los recursos son cada vez más finitos”, subrayó.

Estructura estatal: Teniendo en cuenta que desde la oposición se habla de la planta política, de sobredimensionamiento y de la necesidad de reducir esa cantidad, como también de sus 74 asesores, dijo que “nosotros hemos incorporado personal de salud en todas las áreas, médicos, especialistas, técnicos, administrativos, personal de limpieza; lo mismo ocurre en Educación y Seguridad. A los que critican los invito a ver cómo funcionan y cómo se prestan estos servicios. Dicen que no hacen nada los de planta política y son los que hace muchos años viven de la política”, replicó en alusión a Paulino Rossi.

“Ser de una planta política no significa que no se trabaje, y yo trabajo a la par de los empleados. Algunos muy livianamente dicen cosas y es fácil estar en la vereda de enfrente para tirar piedras, pero cuando vienen a la gestión es diferente. Si Stefani y Rossi llegan al gobierno van a poder ver las tareas que se realizan dentro de la Legislatura y los asesores de Presidencia que prestan servicios en distintas áreas de la Legislatura y asesoran a otros bloques políticos, porque no son todos asesores de Urquiza. Dicen que no vamos a poder pagar los sueldos y tienen que ser cuidadosos con lo que hablan, porque el empleado público tiene muchos problemas en este momento y le suman problemas por una cuestión electoral. Paulino Rossi también fue planta política y no me atrevería a decir que nunca trabajó. Podrán no estar de acuerdo con la política que llevamos adelante, pero no es culpa de los empleados”, enfatizó.

Ampliación del ejido urbano: "Entiendo que la discusión sobre la ampliación del ejido urbano en Ushuaia se tiene que dar. La propia Carta Orgánica de la ciudad establece que tenemos que tener un plan estratégico, un plano urbano, cómo se debe llegar a esto y la participación de los vecinos y vecinas, las ONG, todos los organismos, los privados y los públicos, trabajar y definir entre todos hacia dónde vamos y hacia dónde se puede crecer. Uno da su mirada como ciudadano y luego están los equipos técnicos para avanzar. Este análisis no se ha hecho y hay que hacerlo lo más rápido posible porque lo establece la propia Carta Magna de la ciudad. El Ejecutivo municipal tiene que avanzar en esto", consideró la Vicegobernadora.

Sobre si es o no competencia de la Legislatura provincial tratar este tema, expresó: "Río Grande y Ushuaia tienen sus respectivas Cartas Orgánicas. La de Ushuaia, establece que la ordenanza de ampliación del ejido urbano tiene que estar aprobada en el Concejo Deliberante y además tiene que ser sometida luego a referéndum popular. Una vez que lo aprobó la comunidad de Ushuaia, irá a la Legislatura. No es responsabilidad de la Legislatura provincial definir cómo y hacia dónde crece la ciudad". "La discusión hay que darla pero mi opinión es que no sé si hay que ampliarlo, sucede que no tengo fundamentos técnicos".