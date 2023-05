El resultado de las elecciones en FORJA no fue el que esperabamos, el PJ saco mas votos

Para Myriam Martinez el resultado de las elecciones provinciales no fue el que esperábamos en FORJA. El PJ obtuvo mas votos y me alegro.

La actual legisladora y vice presidente del PJ Myriam Martinez, que participo de las elecciones por FORJA, indico que “Se logro el objetivo de ganar en primera vuelta y que los tres intendentes sean reelectos”. Aunque a pesar de ser reelecta como legisladora de FORJA, admitió que “ no obtuvimos el resultado esperado, la verdad que pensábamos que íbamos a tener muchas más bancas, no fue así ”.

También confió que no le sorprende que la Lista 2 “haya obtenido más votos que nosotros, porque es el Partido Justicialista, el partido más importante de la provincia de Tierra del Fuego, con casi 20.000 afiliados, no me sorprende para nada, me alegra, me pone contenta porque soy peronista, soy la vicepresidenta del Partido Justicialista y cómo no me va a poner contenta que a la Lista 2 le haya ido muy bien”.

Martínez, brindó una extensa entrevista a Radio Nacional Ushuaia donde hizo un repaso de su vida política y sobre el futuro del Partido Justicialista del cual es Vicepresidenta. “No me arrepiento de lo que digo porque es lo que pienso y cuando hablamos de temas que la gente está totalmente ajena por ejemplo la vida partidaria, muchos compañeros y compañeras que no tienen la oportunidad de charlar con nosotros por diferentes motivos les gusta que uno les cuente todo y yo les cuento lo que vivo y lo que he vivido y por qué he tomado a veces diferentes decisiones, que algunos pueden compartirla y otros no”, comenzó diciendo.

Consultada si le pidieron muchas explicaciones en esta elección, sobre todo por integrar la lista de la Concertación FORJA, Myriam Martínez confió que “me pidieron explicaciones muy pocos compañeros porque ya veníamos en un camino donde estábamos trabajando unidos, los tres ejecutivos municipales con el Gobierno de la provincia. El punto inicial fue lo que nos pasó cuando nos atravesó una pandemia mundial una tragedia nunca vivida fue un momento donde tuvimos que dejar de lado nuestras cuestiones ideológicas, nuestros objetivos que teníamos como espacio y unirnos todos con un solo fin, ver de qué manera ayudábamos con herramientas para poder gestionar recursos en salud, en educación”, memoró.

Sobre el rumor de que Myriam Martínez iba a ser la candidata a Vicegobernadora con Melella, la entrevistada admitió que “hubo charlas, y después, se tomó otra decisión, esto sucede siempre en la política, se evalúan diferentes alternativas esto también fue charlado, tanto con los intendentes de Río Grande y de Tolhuin en su momento, y con los compañeros del bloque del Partido Justicialista de la Legislatura. Veníamos teniendo diferentes conversaciones con funcionarios del Gobierno y con el propio gobernador Gustavo Melella. Pero después vino la propuesta de que acompañe la lista a Legisladores la cual acepte, me gustó la propuesta.

Agregó que “en principio no me costó porque nosotros llevábamos primero en la lista al legislador Federico Greve, lo acompañaba yo como segunda legisladora, tercera era la legisladora Andrea Freites, cuarta venía la legisladora Mónica Acosta y luego venía el legislador Ricardo Furlan y después no sé cómo iba a continuar la lista, pero esas eran más o menos las charlas que teníamos y después a último momento se modifica y se incorpora el legislador Federico Sciurano, fueron unas charlas de los últimos dos días de la presentación de la lista. Era un tema que nosotros lo veníamos conversando nos sumamos porque entendemos que es una buena propuesta porque entiendo que al ver esta diversidad de ideologías representamos a gran parte de los fueguinos, el radicalismo, el peronismo, el socialismo y FORJA el cual pertenece al campo nacional y popular”.

"El resultado no fue el que esperábamos": La re electa legisladora admitió que "no obtuvimos el resultado esperado, la verdad que pensábamos que íbamos a tener muchas más bancas, no fue así. Nosotros tuvimos muy buen resultado en la ciudad de Río Grande con la lista 75, Walter Vuoto hizo una muy buena elección a la lista de legisladores acá en Ushuaia, nosotros superamos en votos en Río Grande y ahí se puede ver la fragmentación del peronismo entre Ushuaia y el de Río Grande. No pudimos lograr los consensos para unificar una lista en conjunto, no hubo consenso y esto fue lo que se le presentó a los fueguinos como propuesta".

“Siempre trabajé para la unidad del peronismo”: Sobre las declaraciones del concejal Juan Carlos Pino, ahora electo Legislador provincial, quien dijo que después de estos resultados del Partido Justicialista tienen que trabajar para llevar candidato a gobernador peronista,

Myriam Martínez dijo: “coincido que el PJ lleve un candidato a Gobernador o Gobernadora. En definitiva yo coincido porque entiendo que al ser el partido más importante de la provincia de Tierra del Fuego tendríamos que haber tenido nuestro candidato o candidata .Si se escuchan mis declaraciones anteriores, caerán en la cuenta que siempre trabajé para la unidad del peronismo, trabajé para que podamos contar con candidatos a diputados que sean peronistas y siempre fue mi mensaje: trabajemos unidos, todos juntos, para tener un candidato a gobernador o a gobernadora peronista, nosotros somos un partido frentista porque no somos un partido que vamos a llegar solos para ganar una elección, siempre vamos a necesitar de otro espacio y a mi entender tiene que provenir del campo nacional y popular, para conformar un gran frente” .

En este sentido dijo que “obviamente que siempre estoy dispuesta a trabajar, somos parte del campo nacional y popular porque participe de la lista 75 de FORJA hay que recordar que se realizó un frente electoral para acompañar a Gustavo Melella por parte de los tres ejecutivos municipales, así que no es una cuestión que yo tome una decisión en soledad. Esta decisión se tomó en una mesa donde estuvo el Gobernador, intendentes legisladores, también charle con el presidente del partido Walter Vuoto, porque como se sabe, yo tenía poco diálogo con el pero cuando él me necesitó yo estuve ahí, lo acompañé para que pueda contar con los votos, con los consejeros para que pueda llevar adelante el frente electoral. Así que siempre estoy sumando y siempre apostando a la unidad”.

Sobre su relación con el intendente de Ushuaia la entrevistada dijo que “hoy tengo mucho diálogo con Walter, porque nos comprometimos en tener un diálogo permanente, sin intermediarios, a veces los intermediarios en vez de ayudar complican, alejan, lamentablemente es una realidad”.