Juntos Por el Cambio, no tan juntos entre la lista a dedo y las internas

Juntos Por el Cambio no tan juntos, mientras desde la UCR piden no ir a internar y critican al PRO por la demora en firmar las actas acuerdo. Desde el la Coalicion Civica no solo quieren internas, sino que dijeron que ya tienen sus propios candidatos.

En dialogo con Radio Nacional la legisladora y presidenta de la Unión Cívica Radical, Liliana Martínez Allende, habló sobre las elecciones internas en Juntos por el Cambio y las demoras del PRO para firmar las actas acuerdo; “Nosotros nos comprometimos con el electorado en hacer un llamado a elecciones internas. Siempre está la posibilidad de hacer un acuerdo”, dijo.

Respecto a las demoras del PRO, dijo que desde Juntos por el Cambio están “a disposición, porque hoy sería el último plazo para la firma del Juzgado. Ya aplazaron la primera fecha de internas. Debería ser una elección absolutamente tranquila, sin ningún reclamo judicial, para que podamos presentar las listas de esta elección interna. Habrá que ver si se realizan o no las internas”.

“Esperamos al PRO y luego tenemos que esperar que la Justicia nos habilite. Hoy tiene que constituirse la Junta Electoral y hacer un llamado para el domingo. Lo habíamos pensado para el 19 de marzo, pero evidentemente el PRO no pudo venir a firmar”, agregó.

Consultada por las modificaciones en las candidaturas anunciadas, dijo que “ahora aparecieron otros actores a los que no les podemos decir que no. Yo represento a 5 mil afiliados y no puedo decirles ‘vos sí, vos no’. Yo me debo a quienes me votaron y pusieron como presidenta del partido. No es cuestión de venir a dar órdenes. Hay algunos inexpertos que pretenden eso, pero no es mi estilo. Hoy tengo una representación especial que me hace trabajar muy respetuosamente con todos”.

Por otro lado, Martínez Allende indicó que espera “que la unidad se cierre. Estoy esperando que venga el interventor del PRO y tener la posibilidad de que vean las actas. Hicimos otra acta a pedido de ellos, por lo que hoy es el último plazo”.

“Si nos llevaron a esta altura es porque evidentemente no quieren participar. Nosotros tenemos muy poco tiempo para que los candidatos se puedan presentar. A partir de hoy, a las dos de la tarde, nos obligan a conformar la alianza con los otros tres partidos”, cerró.

Desde la Coalicion Civica quieren internas: En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, el presidente de la Coalición Cívica en la provincia, Tomás Bertotto, insistió en la importancia de que haya internas dentro de Juntos por el Cambio y confirmó su candidatura a intendente de Ushuaia; "Lo ideal es que haya internas. Apoyaremos a Pablo Blanco y competiremos por la intendencia en Ushuaia. Si quieren presentar otras listas, bienvenidas, pero ganarán quienes saquen más votos".

Respecto a las demoras en la adhesión del PRO a la alianza, Bertotto consideró que es algo poco considerado "con los otros partidos que trabajamos para la unidad y la conformación de la mesa. Espero que el apoderado del PRO firme lo antes posible y que a partir de ahí nos pongamos en campaña". Además, aseguró que sostiene su "total convicción" de "disputar el Ejecutivo municipal con el actual Intendente. Veremos qué pasa. Aparentemente no hay ninguna señal de que pueda ocurrir alguna cosa diferente que ir a una interna el 26 de este mes".

En esta línea, consideró que "debería estar el PRO, no sería bueno ni para nosotros ni para el resto del país esta señal: que uno de los partidos de Juntos por el Cambio entienda que es mejor ir por afuera. Si no vamos juntos, las posibilidades se diluyen bastante. Unidos podremos disputar mejor los cargos, incluso los Ejecutivos. Las ambiciones individuales tienen que quedar de lado".

Respecto a su posicionamiento en la interna nacional, expresó que como "las Fuerzas Armadas y de seguridad estamos convencidos de que la esperanza para este país es Patricia Bullrich. Venimos trabajando en temas como Defensa y Energía, completamente a disposición para armar los gabinetes nacionales. En la provincia también hay un gran acompañamiento, todos los días se acercan fanáticos".

"Patricia ganará la pulseada con Larreta, porque es lo mejor para el espacio. Es la única que va para adelante, pone el pecho y hace lo que dice", entendió.

Por último, dijo que Bulrrich estará "feliz de que los candidatos de bullrichismo tengan posiciones importantes en la provincia, porque eso dará una mejor posición para las próximas elecciones, que son las nacionales".