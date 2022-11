La obra de asfalto y nuevo puente en la cabecera Lago Fagnano, esta paralizada

La tan anunciada obra de asfalto y nuevo puente en la cabecera del Lago Fagnano se encuentra paralizada. Se debe a una modificación en la altura del puente, el expediente de la obra se encuentra trabado en Vialidad Nacional, repartición que la financia. Está aun 33% de su ejecución y debería haberse reiniciado el 15 de septiembre.

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Edardo “Quique” Sandri, adjudicó a una razón puramente burocrática por parte de Vialidad Nacional la demora en el reinicio de la obra de asfalto y puente en la ruta provincial N° 1, en la cabecera del lago Fagnano, Tolhuin.

“Está lamentablemente parada. Me acaban de pasar la noticia que en los próximos días se reanudaría, pero ya no quiero decir más esto, me pongo molesto porque se han pasado casi dos meses, pueda ser que salga en los próximos días” relató, ofuscado, el titular de Vialidad de Tierra del Fuego.

La obra es financiada en su totalidad por la repartición nacional. La interrupción se debió a una modificación del diseño originario del puente, muy alto sin razón aparente, que generaba un terraplén muy elevado tanto en la entrada como en la salida. Técnicamente se decidió bajarlo, para un mejor resultado estético y, de paso, una baja en los costos. Esa modificación es la que se tiene que aprobar en Buenos Aires, según manifestó Sandri, y allí está la demora.

La obra tendría que haberse reiniciado el 15 de septiembre, con el fin de la veda invernal. Y debería estar terminada en esta temporada. “Para mí es una obra importantísima, pero en cada provincia todo el mundo tendrá sus obras y serán todas importante. Yo tengo que preocuparme por esto, soy presidente de Vialidad de Tierra del Fuego y por las cosas de Tierra del Fuego me peleo, me preocupo y me enojo con todo” agregó el funcionario. Desde la repartición que conduce, no queda nada por hacer al respecto, no hay deuda y la empresa está en condiciones de arrancar de forma inmediata. Cabe agregar que el avance experimentado ronda el 33% en su terminación.

“Estamos esperando a que nos devuelvan el proyecto con la modificación aprobada, para dar el ok a la empresa para continuar” comentó Edardo Sandri, al tiempo que reveló que la constructora también está seriamente perjudicada en relación con el lucro cesante que la demora provoca. Consultado sobre si habría algún otro tipo de razones, quizás de índole político, ante la exasperante demora, Sandri respondió, enfático: “Esto es una cuestión absolutamente burocrática, me consta que mucha gente le pone voluntad. Entiendo que Vialidad Nacional es un mundo y en alguna parte se trabó”.

Por otra parte, se refirió al asfalto de la ruta que desde Ushuaia comunica con el Parque Nacional Tierra del Fuego. Relató que se le pidió a la única empresa oferente una mejora en el número final. Esa particularidad ya fue presentada, pasó al distrito de Ushuaia para la última revisión, para su envío también a Vialidad Nacional. “Lo aprueban allí y estamos en condiciones de adjudicarlo. Es sencillo, se presentó una sola empresa, no habría demasiados inconvenientes” se esperanzó.

También hizo alusión a otra obra largamente demorada, la salida desde la Margen Sur de Río Grande hacia la ruta nacional 3, aunque esta vez cargó las tintas sobre la anterior gestión de Tierra del Fuego. La traba en este caso se produce en la negociación con un privado por cuyo campo pasa la traza, para lo cual el caso lo está llevando adelante la Secretaría Legal del gobierno provincial.

Finalmente, el presidente de Vialidad local informó sobre el buen avance en los trabajos de mantenimiento en distintas rutas provinciales complementarias, de cara al verano que se aproxima. Así mencionó buenas condiciones en la ruta 18 al lago Yehuin, gente trabajando en Almanza en el despeje de esa ruta, así como labores en los caminos por donde se accede a Radman y a San Pablo, entre otras.