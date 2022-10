Republicanos: Nuestra postura es aumentar los concejales pero con igual gasto

El presidente de Republicanos Unidos Ricardo Forgione Tibaudin, ante las criticas explicó la postura de ese espacio político en el último tramo de la Convención Estatuyente, cuando se debate el álgido tema del aumento de la cantidad de concejales y sus alcances y consecuencias. De hecho, el representante de Republicanos en la Convención, Agustín Coto, es el autor de la propuesta de elevar de siete a once la cantidad de ediles, después de haber promovido el “topeo” presupuestario del Concejo para evitar un mayor gasto mientras se promueve una mejor representatividad.

“Cuando empezó la campaña” expresó Tibaudin, “fuimos los únicos que hablamos de topeo, de un tope al gasto de la política y conseguimos algo único, que los dos dictámenes, en mayoría y minoría, incluyeron la palabra topeo”, uno con el 7% y el otro con el 8%. Justificó el apoyo de Coto al dictamen de mayor gasto porque “había votos para conseguir el del 8% el del 7% no salía porque no tenía los votos suficientes. Para nosotros es importante porque o salía el de 8% o si no, no había tope”.

En virtud del tope establecido, la propuesta de aumentar la cantidad de concejales de Republicanos no implica incremento presupuestario, y así lo explicó su presidente: “Lo que se tiene que bajar es el gasto de la política. Hoy hay 153 asesores en el Concejo, casi veintidós por cada concejal. Claramente es un disparate, nadie en su sano juicio puede pensar que un concejal se reúne con veintidós personas para que lo asesoren, probablemente haya dos o tres que sean asesores, el resto es gasto de la política, gente está atendiendo en la calle, caminando por ahí, haciendo campaña, lo que cada partido hace”.

En esa lógica, ejemplificó que “en vez de siete concejales con veintidós asesores, que haya once concejales con seis o siete asesores cada uno, habrá que bajar los asesores o pagarlos de su bolsillo”. “Si tenés 100 pesos para repartir entre siete concejales y tenés 100 para repartir entre once, el gasto es el mismo. Y si en vez de once fueron 472 concejales, el gasto sería el mismo” exageró para contrastar aún más su posición.

Yendo al fondo del planteo de más cantidad de ediles, Forgione Tibaudin argumentó que “cuando tenés muy pocos concejales, puede ocurrir que con cuatro votos decidas por un presupuesto monumental que tiene Ushuaia, de U$D 60 millones, equivalentes a un presupuesto de un municipio de la provincia de Buenos Aires con 500.000 habitantes, mucho dinero para que el destino lo decidan cuatro personas”.

Por ello, un intendente que gana una elección es muy probable que aporte al menos tres concejales, por lo que solo con el apoyo de uno más tendría la mayoría, el control absoluto de la situación. “Si fueran once, la mayoría sería recién con seis, tendría que acordar con tres más”.

Por otro lado, esgrimió también el fundamento de mayor y mejor representatividad no solamente si hubiera más concejales, sino bajando el piso para lograr una banca del 5% al 3% “para que entren partidos pequeños, y no es el caso nuestro porque logramos el 7%, pero nos parece adecuado que alguien que sacó menos votos tenga voz en el Concejo Deliberante. Es una manera de darle más voz a los vecinos”.

Finalmente, lamentó los embates mediáticos, algunos de forma anónima, acusándolos de propender al aumento del gasto político, en lo que consideró una clara tergiversación de su postura: “Lo vivimos como algo propio de un villano. Los que nos acusan de eso no son estúpidos, no es que no se dan cuenta que el tope está puesto. Están claramente tergiversando la verdad” concluyó Ricardo Forgione Tibaudin.