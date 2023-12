Taxistas y remiseros mafiosos: chofer de UBER denuncio que balearon su auto

El conductor de un UBER denunció que dispararon contra su vehículo, según indico todo con una “multa injusta”, y culminaron en la madrugada cuando le dispararon a los vidrios de su rodado cuando estaba estacionado en su vivienda. Lamentó la falta de seguridad para los conductores de esa empresa y espera que se haga justicia.

Según manifestó Juan José, en dialogo con FM Aire Libre, todo se inicio con unos incidentes con remiseros en Río Grande. “Lo de ahora ya me pasó hace unos meses atrás. Primero, voy al aeropuerto a dejar a un pasajero y me hacen controles de tránsito en el aeropuerto. Viene un inspector, me pide todos los papeles, le doy todos los papeles, todo bien, y me dice, bueno, están todos bien tus papeles, me dice, pero acá un remisero te está denunciando que sos Uber, así que te vamos a hacer la multa, eso fue lo primero.

Así que yo le digo, entonces, ¿cómo es? O sea, la palabra de un remisero contra la mía, que yo soy Uber, le digo, no sé cómo, cómo es su manera de trabajar. Bueno, ahí también me quisieron sacar el auto, no me lo sacaron y me hicieron la multa esa y nada, me fui no más, después el mismo remisero este, pasando ya unas dos semanas, me lo cruzo de vuelta por el centro, por el boliche este que está ahí por San Martín, ahí en la esquina, y levanto también a unos pasajeros y el señor este es uno conocido, de boina, me encierra con el auto, apenas suben los pasajeros, me cruza el auto de frente, así que yo hago marcha atrás y voy al domicilio de los pasajeros a dejarlos en Chacra XIII, y este señor me siguió a toda velocidad por la calle Islas Malvinas”.

Agregó sobre este punto que “me siguió hasta el domicilio, eran unos dominicanos mis pasajeros y me decían que se bajaban y lo hacemos mierda (al remisero), y les digo que no, así que cuando ellos se bajaron en su domicilio, el señor este de vuelta me vuelve a cruzar el auto, cuando me cruza el auto hago marcha atrás, cuando hago marcha atrás viene un taxista de frente, ya era un taxista, un remisero, cuando hago marcha atrás me quiere cruzar el taxista del auto y lo esquivo, y cuando lo esquivo, lo esquivo a los dos, ya venía otro más, así que de ahí, como estaba en Chacra XIII, decidí ir a la Comisaría porque no iba a andar por toda la ciudad con los remiseros y tacheros todos atrás míos, me fui a la Comisaría y ahí entra en discusión con la policía, el remisero este, caen más remiseros, más taxistas, después también caen los de Tránsito, bueno, los policías me dijeron metete adentro porque nada, está todo medio caldeado, así que agarré y me metí adentro de la comisaría con miedo que estos tipos me hagan algo”.

¿Cuándo fue esta discusión en la comisaría?: “Esto fue el sábado, sábado de la madrugada, en la comisaría que está en Chacra XIII. El remisero se empezó a pelear con el policía porque le decía que me hagan infracción, que me metan en cana y el policía se enojó porque le dijo no me vas a venir a decir cómo yo tengo que trabajar, y el remisero este estaba recaliente y faltó poquito para que se vayan a las manos. Parece que el remisero trabaja en conjunto con personal de Tránsito porque el remisero este lo llama y aparecieron, aparecieron ahí igual de Tránsito, me habló muy bien, me dice yo no trabajo así, yo no te voy a hacer ninguna multa porque yo no sé bien si sos Uber o no, me dice. Por lo menos el inspector de tránsito me habló bien y no me hizo ninguna multa.

Este señor ya estaba bien sacado, pasó, habrá pasado media hora, se calmó todo, me voy, a la hora paro por el centro para hacer unas compras en el Carrefour y el señor de vuelta, se me estaciona enfrente de mi vehículo y me dice dame todos los papeles del auto, que me chocaste el auto, no yo no te choqué nada le digo, no te voy a dar nada, si bájate el auto que quiero hablar con vos, no yo no quiero hablar nada con vos le digo, y nada, me metí a comprar, cerré el auto, le saqué una foto a su auto, a su patente porque ya es la tercera vez que tengo problemas con este señor y hago mis compras, todo normal, salgo y el remisero ya se estaba yendo”.

¿Qué sucedió esta madrugada?: “Me levanto a la madrugada para trabajar y veo que el auto tenía dos vidrios rotos, del lado del acompañante de atrás y un vidrio, los vidrios estos pequeños. Los rompieron con balines porque hay tres balines adentro de plomo así que llamé a la policía y ahora hice la denuncia y se están pidiendo las cámaras de los vecinos”.

¿Cómo van a seguir manejándose ustedes, porque Uber sigue siendo ilegal?: “Si, y la verdad es complicado salir a trabajar así porque salí a trabajar con miedo, la verdad yo si tuviera otro trabajo no trabajaría de Uber porque ya no, o sea los Uber no están trabajando tranquilo porque o sea pueden ir al choque en cualquier momento con cualquier remisero o cualquier taxista en la calle es complicado ser chofer de Uber igual porque nada están esos señores que bueno no todos igual no creo que sean todos pero hay algunos que si que son patoteros y eso pero tampoco hay que tampoco hay que meter a todos en la bolsa no, creo que sean todos así.

Ya hubo otros casos bueno cuando me pasó esto de la multa me habló un compañero de Uber me dice quédate tranquilo no pasa nada porque o sea imagínate te estás saliendo a ganar el pan y te hacen una multa la verdad que te bajonea y nada me dice con mi compañero me dice quédate tranquilo me dice que esto ya va a pasar me dice mira lo que me hicieron a mí me dice me muestra una foto de su auto el auto con un bollo atrás todo chocado me dice mira esto me pasó hace unas semanas me dice un también no me acuerdo si era remisero o tachero le chocó el auto atrás lo puteó y se fue a la mierda me dice yo no lo pude grabar nada porque quedé en shock me dice pero el auto de él está chocado o sea que no es la única el único caso que pasa”, indico Juan Jose.