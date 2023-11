Papelon de la Camara de Comercio del caos anunciado a ningún incidente en Ushuaia

El recital de La Renga, dejo desde un escenario apocalíptico anunciado y fomentado por la Camara de Comercio de Ushuaia, con la circulación de audios y noticias, sobre robos, secuestros y hechos vandalicos en diferentes puntos de la capital fueguina a un papelón en Ushuaia, donde el vicepresidente de la Camara, indico que los hechos vandalicos fueron que colgaron banderas del grupo en locales comerciales cuando los mismos estaban ya cerrados. Incluso en medios nacionales se publicito que la ciudad era un caos y se encontraba desbordada, con noticias difundidas no solo desde la Camara, sino fomentados desde la propia provincia, como si la intencion era que el recital no solo fuera un fracaso, sino hasta generar temores infundados.

Recordemos que desde un primer momento la Cámara de Comercio de Ushuaia emitidio varios comunicados hablando de zonas liberadas, de medidas de seguridad preventivas e incluso ante de la llegada de los seguidores de La Renga de guardar elementos de valor y de incluso tapar vidrieras, generando preocupación, ante la supuesta falta de controles policiales en las calles y barrios de la ciudad, antes del recital.

El vicepresidente de la entidad Daniel González, estrechamente vinculado al Gobierno provincial, del cual cobra millonarias sumas en publicidad, fue entrevistado por FM Aire Libre, sobre el apocalíptico escenario planteado por la Camara de Comercio y al ser consultado sobre los “hechos vandálicos”, respondió que “colgaron banderas frente a comercios” y sobre el comunicado de la Cámara donde se señaló que hubo “zonas liberadas”, el entrevistado no supo fundamentarlo.

Luego de ese comunicado de la Cámara de Comercio, se pudieron leer en las redes sociales que esta entidad criticaba mas que nada, la condición social de los fanáticos de La Renga que llegaron hasta el fin del mundo para presenciar este fantástico show.

El vice de la Cámara había manifestado que “lo que estamos planteando es que haya mayor presencia policial, porque lo que sucedió en realidad es que empezó a venir mucha gente por el tema del recital y específicamente el jueves por la noche hubo un grupo de personas en la calle San Martín y Fadul tomando alcohol y, bueno, un poco festejando el inicio del recital de La Renga y lo que nosotros desde la Cámara de Comercio nos preocupa es la poca presencia en cuanto a seguridad y que se realicen actividades que no están permitidas en la vía pública, como tomar alcohol, por ejemplo”.

“Soy de Ushuaia, tengo un local comercial en la calle San Martín un bar entre Piedrabuena y Belgrano y lo que está preocupando a la mayoría de los comerciantes es la cantidad de gente que hay en la calle consumiendo alcohol, lo cual no es habitual o no es normal”, agregando que “si hay algún hecho específico que usted conozca, lo que nosotros debemos prevenir es que se saque de control esta situación”

¿Cuál es el acto vandálico? Porque dicen que están preocupados por la cantidad de actos vandálicos en Ushuaia y disturbios. “A ver, nosotros estábamos hablando de una ciudad bastante tranquila. Si usted viaja regularmente a la ciudad se da cuenta que es una ciudad bastante tranquila. Bueno, lo que nosotros intentamos hacer es prevenir situaciones. Y en realidad en la calle el jueves hubo mucho alcohol. Y no hubo presencia en cuanto a seguridad. Nosotros ya días anteriores reclamamos que haya presencia policial. De hecho estuvimos reunidos con la municipalidad también. Y nos preocupa que se pueda salir de control. En cuanto a hechos vandálicos, lo que ha sucedido es que se han colgado banderas frente a los locales. Se ha estado tomando.

Y ese sería el hecho vandálico?, las banderas que colocaron. “Para usted una actividad de tomar alcohol en la vía pública es normal?. Para nosotros no es normal”. La ley 1024, la ley contravencional, la nueva, no prohíbe que se tome alcohol en la vía pública. Por eso yo no sé cuál es el hecho vandálico. De ahí que si a uno le puede gustar o no es otra cosa. A mí no me gusta, pero bueno. No me gusta ver eso, pero sucede siempre.

“Nosotros estamos planteando una situación de prevención. Y no lo estamos viendo. Es decir, no estamos en contra del evento. Porque de hecho es un evento para disfrutarlo. Es un evento que puede generar un antecedente muy positivo para la ciudad. Porque realmente que lleguen 20.000 personas a la ciudad es un hecho histórico, me parece. No ha habido tanta cantidad de gente en la ciudad. Y lo que pretendemos es que todo salga bien. Pero bueno, si no estamos viendo controles en las calles. No estamos viendo presencia, y la verdad que preocupa un poco. Porque el volumen de gente que hay hoy nunca se vio. Entonces, lo que nosotros estamos necesitando, por eso se emitió un comunicado bastante fuerte, como para que las autoridades nos puedan acompañar en el pedido que estamos solicitando. De hecho, tenemos el derecho de tener este tipo de cuidados como ciudadanos y como comerciantes”.

¿Ustedes se sienten que no están acompañados por la policía en el cuidado, en la prevención? “Nosotros no vimos presencia en el día de ayer (el jueves), en las calles. En San Martín, yo específicamente recorrí a las 11 de la noche. Y en toda la calle San Martín no había presencia policial. Lo cual no me parece para la cantidad de gente que hay, no me parece que no haya presencia en cuanto a seguridad”.

¿Y esa es la zona liberada que dice la Cámara de Comercio? “Exactamente”. Porque zona liberada, ¿sabe lo que significa? Que adrede, la policía no va a custodiar para que se cometan delitos. A eso se le llama zona liberada. Por eso digo, es una acusación, para mí, es mi opinión, es una acusación gravísima hacia la autoridad policial. De decir que haya zona liberada. “Esa es su opinión. No, no, por eso es mi opinión. La Cámara de Comercio, nosotros recibimos diferentes tipos de solicitudes y quejas de nuestros asociados. Y en realidad lo que existe es una preocupación constante. Pero bueno, lógicamente, por el volumen de gente que está viendo la ciudad”.

¿Y eso pasa en todos los barrios de Ushuaia también? “La verdad, no hemos recibido, en cuanto a barrios principalmente, hemos recibido alguna información de lo que es la zona céntrica”. Porque en el comunicado que ustedes emiten, dice falta de control.

¿En las calles y en los barrios de la ciudad? “Bueno, igual hay situaciones que han sucedido. En un camping en Andorra, por ejemplo, hubo una situación y es de público conocimiento. Sí, hace tres días, creo. Bueno, hubo otra en el día de noche. Hubo otra en el barrio Fueguinos Autoconvocados, yendo para el Parque Nacional. También está confirmado. Y lógicamente que hay mucha información dando vueltas que no nos consta. No nos consta a nosotros si no sabemos si será verdad o no”. Pero de todas maneras lo pusieron en el comunicado.

“Nosotros no pusimos nada en el comunicado que no esté confirmado por nosotros”. Molina también nos dijo que recién termina la reunión, una reunión de seguridad, y que habían ido justamente a constatar a los lugares donde supuestamente habían hechos delictivos. Bueno, nosotros recién estuvimos hablando con un funcionario, con César Molina, que es Secretario de Gobierno de la Municipalidad. Él, bueno, tiene otra visión totalmente diferente a la suya. También estuvimos con nuestro móvil, en las calles de Ushuaia, que está siempre en las calles. Estuvo recién recorriendo hasta la zona donde está el cartel de Ushuaia, la Plaza de las Banderas. Y él nos decía, sí, hay mucha gente. Pero estaba todo absolutamente normal. Él nos dijo que, inclusive él estuvo filmando anoche allí en San Martín y Fadul. Dijo que todo se desarrolló absolutamente con normalidad, que no hubo ningún tipo de inconveniente. Eso lo dijo el periodista de Aire Libre allí. Recién nos responde también el subsecretario de gobierno, Octavio Correa, y nos dice textualmente, por el momento no hacemos declaraciones, nos abocamos a reforzar el operativo de seguridad preventivo por parte de las fuerzas de seguridad. En cuanto al comunicado de la Cámara de Comercio, nos dice este funcionario del gobierno de la provincia, entendemos su preocupación, pero de ninguna manera existe una zona liberada y ni hemos tenido denuncias fehacientes de todos los mensajes de robos o hechos que se declaran en las redes sociales. Esto es lo que nos dice el funcionario de la provincia.

“La verdad que nosotros de nuestra posición preferimos equivocarnos hacia la prevención y no lo que pueda llegar a suceder o no el día de mañana. La verdad que hubo un compromiso de que iba a haber presencia policial en la calle San Martín el jueves y no la hubo. Me parece que es un reclamo que hicimos con total derecho de que algo no se cumplió”.

¿Ustedes este planteo se lo hicieron al jefe de policía o a la ministra de gobierno? “Nosotros estamos en contacto, de hecho nos pusimos en contacto hoy con funcionarios también de la municipalidad y nos comentaron un plan de trabajo que tienen para el día del evento y la verdad que nos tranquiliza un poco. Pero bueno, vuelvo a insistir, es una cuestión de prevención que nos gustaría ver un poco más de movimiento de presencia en cuanto a seguridad en las calles para que esto sea una fiesta y no sea un problema”.

¿Y hasta ahora usted cómo lo ve personalmente? ¿Como una fiesta o como una preocupación? “No, nosotros lo vemos como un privilegio que venga tanta gente a la ciudad y que este tipo de eventos se puedan realizar. La verdad que comercialmente nosotros lo vemos positivo. Que venga más gente a la ciudad implica desde el punto de vista comercial vender más. Así que no deja de ser positivo. Pero bueno, cuando nos enteramos que venía tanta gente lo primero que planteamos fue una cuestión de seguridad y como vemos que no se estaría viendo la presencia policial, lo estamos reclamando. Básicamente esa es la mayor preocupación. Pero de todas maneras nos ha llegado preocupación de diferentes comercios de la ciudad y bueno, lo que estamos planteando es eso. Tratar de vivir esta situación como una fiesta y no como un problema”, indico el Vice presidente de la Camara de Comercio.