Criticas de concejal electo al impuestazo que triplico los valores en Rio Grande

El concejal electo de Juntos por el Cambio Maximiliano Ybars advirtió sobre el fuerte incremento de los impuestos en el municipio de Río Grande, tras haberse triplicado la unidad fiscal en el presupuesto 2024. Dijo que esperaba más claridad y profundidad en la discusión sobre los números del municipio y adelantó que será oposición, porque en ese lugar los ha colocado el electorado. Sobre el radicalismo, consideró que tiene que haber “un proceso de reconstrucción” para volver a ser alternativa de gobierno. Como institución no apoyan ni a Javier Milei ni a Sergio Massa.

El concejal electo fue consultado por Radio La Red sobre su participación en el debate del presupuesto municipal 2024 “Seguimos bastante de cerca desde la presentación del presupuesto hasta las exposiciones de las secretarías. En lo personal me quedó el sinsabor de que se podrían haber profundizado un poco más los números. Fue una presentación más contada que especificada en el origen de los números. Cuando consultábamos algunas cuestiones que tenían que ver con los aumentos impositivos no se pudo echar luz sobre eso. Terminamos con una variación de la unidad fiscal del triple, cuando decíamos que no se iban a incrementar por arriba del 200%. Este es uno de los principales problemas que van a tener los vecinos”, puntualizó.

“Es el presupuesto que vamos a tener que controlar y lo votaron los concejales en una sesión bastante rápida, con poca discusión. Evidentemente ya habían obtenido los consensos para eso. Esa sensación nos dejó la participación un poco más formal en la primera vez de la discusión de un presupuesto”, evaluó.

Respecto de qué puntos quisiera haber debatido, puso “en primer lugar el aumento de impuestos. Eso se pasó muy por arriba y no se dimensionó el impacto que va a tener en los vecinos. En segundo lugar, se habló de un presupuesto equilibrado, pero en un articulado se le da facultad para endeudarse al Ejecutivo y hay falta de claridad, porque si es un presupuesto equilibrado no hay necesidad de financiamiento. Si hace falta financiamiento es para algún programa que no está incluido dentro del presupuesto o no se explicitó para qué. Lo que se prevé, se tiene que colocar en el presupuesto. Si se prevé una obra, tiene que estar en el presupuesto con el financiamiento. No se puede aprobar endeudamiento por si nos falta plata, y no funciona así el sistema presupuestario del Estado”, sentenció.

En cuanto al porcentaje de aumento de impuestos, recordó que “la unidad fiscal se aumentó de 50 pesos a 150 pesos. La variación de la unidad fiscal es el triple y hasta ahora como está explicitado entiendo que los impuestos van a costar el triple. Por lo menos no han salido a manifestarse en contrario. También en el presupuesto se le da la facultad al Ejecutivo a otorgar una bonificación del 40%, reduciéndola del 55% que fue el año anterior. Todo da a entender que el aumento va a tener un impacto importante y lo vamos a ver dentro de poco cuando empecemos a ir a abonar nuestros impuestos. Ninguna paritaria ha estado por arriba de esos valores y me parece un desacierto ese porcentaje.

Además se le da al Ejecutivo la posibilidad de reasignación de partidas. La inflación es un gran distorsionador del presupuesto porque, más allá de que a valores nominales aumenta la recaudación, en términos reales disminuye, y esa variación ante la nominalidad le da una herramienta al Ejecutivo de la discrecionalidad a la asignación de fondos. Esa facultad que se arroga el Ejecutivo me parece que puede ser dejar a la discrecionalidad el manejo de los fondos”, cuestionó.

Dado que el municipio dejaría de percibir en 2024 alrededor de tres mil millones de pesos, en función del artículo 25 del presupuesto provincial, de no modificarse en el debate de la Legislatura, se le preguntó si ese puede ser el motivo del aumento de la unidad fiscal.

“No sé si la intención de este aumento fue por este motivo. Si fue esa la intención, flaco favor le hacemos a los vecinos. Ahí es donde tiene que salir a trabajar la política sobre estas cuestiones, el intendente, los funcionarios y cada una de las autoridades que representan a Río Grande tenemos que estar pegando el grito en el cielo en la Legislatura y en el gobierno, y convocar a todos para defender los recursos de la ciudad. En lugar de esto, ante una quita de recursos de gente del mismo espacio político, no se puede salir a castigar al vecino con más impuestos”, sostuvo.

Recambio generacional: Además de nuevos concejales, habrá un recambio generacional en el próximo Concejo Deliberante, con representantes que en promedio no llegan a los 40 años. “Yo creo que va a ser un Concejo donde va a haber mucho más debate, porque a nosotros nos gusta discutir más las cosas y creo que es nuestro deber discutirlo de cara a la sociedad. Yo creo que van a ser más públicas las discusiones del Concejo Deliberante y esto le hace bien a la política, que discutamos de cara a la gente”, dijo.

Ya ha mantenido diálogo con sus pares: “Vengo hablando con la mayoría de los concejales electos. Con algunos nos conocemos hace mucho y tenemos una afinidad cordial, entendiendo la posición política que tiene cada uno de nosotros. Creo que va a ser un Concejo en el que va a haber muchos consensos. La elección de las autoridades la vemos como algo estrictamente administrativo, no hace a lo más importante del trabajo que tenemos por delante. Por ahí es lo que genera más expectativas pero en lo personal no es lo que más me interesa”, aseguró.

Radicalismo casi sin representación: Por otra parte se lo consultó sobre el futuro del partido al que pertenece, que recuperó una banca en el Concejo Deliberante de Río Grande pero perdió dos en la Legislatura y una en el Concejo de Ushuaia.

“El radicalismo en Tierra del Fuego va a tener que darse un proceso de reconstrucción, para volver a ser alternativa. Debemos poder volver a ser oposición y ejercer como tal. La gente particularmente en la ciudad de Río Grande nos eligió para que seamos oposición y tenemos que honrar la responsabilidad que nos dieron los vecinos, dando las discusiones que por ahí incomodan pero son necesarias. Tenemos que alertar a la gente cuando vemos un importante incremento en los impuestos, o cuando vemos que se tienen que discutir algunos números. Eso nos va a poder ubicar de vuelta en la consideración de la gente”, confió.

“Mientras tanto tenemos que empezar a construir una mayoría. El radicalismo en Río Grande tiene una nueva oportunidad de reconstruirse, de empezar a mirar nuevos cuadros. Por supuesto que nos dolió mucho perder representatividad. Desde que somos provincia por primera vez el radicalismo no va a ocupar una banca en la Legislatura. Tenemos que entender el mensaje de la sociedad, ver en qué nos hemos equivocado y en base a eso reconstruir, siendo consecuentes con lo que decimos en la campaña y lo que hacemos. Creo que eso nos va a poner en consideración de vuelta”, agregó.