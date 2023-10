Reclamo de ATE, carpa y asamblea frente a Casa de Gobierno

Cordoba confirmó que el Gobierno ya decidió abonar 2 bonos de 30 mil pesos cada uno para quienes cobren hasta 600 mil pesos mensuales. Adelantó el rechazo del sector a la medida y hoy se manifestarán, desde las 11 frente a Casa de Gobierno. Reclamó que los funcionarios “dejen de viajar” y que destinen fondos a “compras lavandina, detergente o comida para los pibes en las escuelas”.

Al ser consultado sobre la convocatoria “con carácter urgente” que realizó el gremio en la ciudad de Ushuaia, el secretario General de ATE, Carlos Córdoba, dijo que fue para “contar la decisión que había tomado el Gobierno provincial, de seguir con la postura de otorgar esta plata en cuotas, esa suma fija, no remunerativa, para todos los trabajadores. Lo cual a nosotros nos perjudica sobremanera, porque en dos meses como septiembre y octubre tuvimos aproximadamente un 27% de inflación”, advirtió el dirigente estatal.

Córdoba señaló que “Todo el mundo sabía cómo iba a venir la inflación, de qué manera, de qué forma, conociendo la situación actual. Y la verdad que es complicado porque los compañeros están muy enojados, porque no llegan ni al día 10. Porque pagan los alquileres o pagan los gastos fijos de la casa y no les queda un peso para comer. Entonces, es muy difícil mantener esta situación así y nosotros creemos que el gobierno no genera una mesa responsable de discusión, no solo en lo que tiene que ver con los salarios, sino en lo que corresponde a los controles de precios; porque es impresionante la remarcación y la verdad que es imposible vivir”, aseguró.

Luego ratificó que “ya es una decisión” el otorgar la suma fija, según lo que les manifestó el ministro de Economía, Federico Zapata. En ese sentido, mencionó que “ya es una decisión otorgar esa suma fija y la verdad es que no ayuda para nada, por lo que se viene para adelante. La verdad que no entiendo, no entiendo al ministro de Economía, no entiendo al señor Gobernador (Gustavo Melella), no entiendo al ministro (jefe de Gabinete Agustín) Tita, porque estuvieron tanto tiempo frente de una intendencia y que ahora no sepan lo que se viene para todos los trabajadores estatales dentro de Tierra del Fuego, porque ellos lo tendrían que haber previsto de una forma u otra”, insistió.

Luego adelantó que, para hoy, “los compañeros vamos a movilizar con algún tipo de sorpresa en algún lugar, pero la verdad que están muy enojados los compañeros y están dispuestos a todo, porque la verdad es que no llegan a fin de mes”; señaló en referencia a la convocatoria que realizaron para hoy, a las 11 de la mañana, frente a la Casa de Gobierno.

Dos bonos de 30 mil pesos: Respecto de los bonos que se otorgarían, señaló que “no hay ningún cambio, y se mantienen con estos 60.000 pesos, en dos pagos”. Dijo que serían dos cuotas de 30 mil cada una, pero que subieron el tope para cobrarlo “a 600.000 pesos y, la verdad, es que tiene que haber un aumento para todos, porque todos tuvimos una pérdida salarial por lo que va de inflación”, aseguró Carlos Córdoba.

Además, mencionó que “nosotros sabemos que, si hay segunda vuelta, después del domingo, seguramente va a subir la inflación nuevamente, van a intentar desde la derecha castigarnos con la inflación al pueblo, para ver si ellos pueden lograr obtener algún beneficio. Y la verdad, es que nos preocupa muchísimo con la falta de prevención que tendría que haber tenido la provincia”, remarcó.

Sobre la fecha de pago del primer bono, señaló que el ministro Zapata “lo que dijo es que lo querían pagar lo más rápido posible, pero venimos de la otra semana, del principio del mes, que ya lo pagan, que dan el bono, que ya está, que ya está la plata, que mañana está la plata, y así vienen, día tras día, ganando tiempo. Ahora no sabemos, ellos dicen que lo quieren pagar antes del fin de mes, y no sabemos si realmente lo van a pagar antes del fin de mes”, alertó.

Respecto de la situación de los jubilados, estimó que “lo van a cobrar en enero, si es que lo cobran y si es que hacen los aportes de fondos que tienen que hacer, para que los jubilados lo puedan cobrar. La verdad es que hay que pensar en una convocatoria general, de todos los sindicatos, y el que quiere estar que esté y el que no, bueno, está todo bien. Pero, la verdad es que necesitamos empezar a juntarnos para poder resolver situaciones de fondo, porque no es para uno, sino es para todos lo que está pasando. No solo en Tierra del Fuego, sino a nivel nacional, expresó el secretario General de ATE provincial.

“Están faltando a la verdad”: Córdoba, más adelante, aseguró que “nosotros no nos vamos a quedar atrás en lo dicho, y vamos a ir a los hechos. Nosotros entendemos que acá nos están faltando a la verdad, y el que nos lleva a hacer todo tipo de manifestación, carpa, o lo que sea, es el mismo gobierno. No son los trabajadores, es el mismo gobierno el que provoca continuamente a los trabajadores al no otorgarles los beneficios, como corresponde”.

Señaló que “se la pasan en Buenos Aires, gestionando, pero si quieren que siga (Sergio) Massa, que salgan a caminar la calle, que salgan a hablar en los puestos de trabajo con los compañeros, para que no les falten elementos de limpieza. Que no gasten más plata en pasajes, y con esa plata que gastan en pasajes cómprenle lavandina, detergente o comida para los pibes de las escuelas. Porque se llenan la boca diciendo que no les alcanza para esto, que no les alcanza para lo otro, pero siguen gastando la guita”.

“Porque si vamos a decir: bueno no son un gobierno no popular, es un gobierno de la derecha, como lo era el de (Mauricio) Macri, bueno, está bien. Pero después dicen que son gobiernos peronistas, pero la verdad es que son enfermantes, son muy enfermantes. Y encima se nos está fundiendo nuestra obra social, encima se nos está yendo a los tachos nuestra Caja de Jubilación. Encima lo que están pensando estos muchachos de la Legislatura, seguramente a pedido del gobierno, es aumentar las no solo las capitas, sino aumentar 2 o 3 puntos los descuentos de nuestra obra social y de nuestra caja de jubilaciones. Eso es lo que van a hacer y seguramente lo van a seguir descontando del sueldo”.

“Entonces digo, dan mucha vergüenza, mucha vergüenza. La verdad es que, lástima que no tenemos muchos psicólogos para que nos puedan atender a todos. Porque es enfermante escuchar esto y ver esto, nos pone muy mal. Creemos que hay un gran problema y que la facultad la tiene el Estado, pero el Estado no está haciendo nada. Está mirando para otro lado, como dice un periodista, están como los pingüinos del escudo”, concluyó Carlos Córdoba.