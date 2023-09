En Rio Grande entregaran nuevas licencias a taxis-remises, pero UBER sigue funcionando sin controles

El Concejo Deliberante aprobaría la entrega de entre 54 y 80 licencias a remises y taxis en Río Grande, así quedó definido luego de la reunión de comisión especial que se llevó adelante este martes en el Club San Martín, donde se trataron cuestiones referidas al transporte público y privado de pasajeros y la llegada de la aplicación Uber a la ciudad.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la institución, Raúl von der Thusen, participando además los concejales Javier Calisaya, Miriam Mora, Cintia Susñar, Walter Campos, Walter Abregú, Pablo Llancapani, Hugo Martínez y Diego Lassalle. Asimismo estuvieron presentes titulares y chóferes de las distintas asociaciones de taxis y de remises de la ciudad, el director de transporte de la Municipalidad de Río Grande, Matías Bucci, Fabio Seleme en representación de la UTN, Leonardo Pérez Bustos de la consultora Neodelfos y vía zoom participó Enzo Napoli de Uber.

Finalizada la comisión, los concejales analizarán en los próximos días el número de licencias que harán entrega a remises como a taxis, sería entre 54 y 80, de acuerdo al estudio de mercado realizado por la UTN, proyecto que sería aprobado en la sesión a desarrollarse durante este mes de septiembre, en tanto que continuará en debate el tratamiento de la creación del Registro Municipal de prestadores de transporte de personas a través de Plataformas digitales (PTPD).

“Tenemos que dar un respaldo masivo al servicio de transporte de taxis y remises de la ciudad”: Tras la reunión, el presidente de la institución, Raúl von der Thusen, realizó un balance de la misma señalando que “la verdad que siempre estas reuniones son positivas, teniendo en cuenta que recibimos a todos los sectores del volante, también a vecinos de la ciudad y pudimos escucharlos, ahora nosotros vamos a pasar a deliberar en esta semana también con la colaboración de los servicios de taxis y remises para ver cómo vamos resolviendo los asuntos que se han presentado”.

En este sentido dijo que “ha quedado claro que tenemos que dar un respaldo masivo al servicio de transporte de taxis y remises de la ciudad porque tienen muchísimos años y está regulado por el Estado”. Con relación a las licencias, manifestó que “nos vamos a poner de acuerdo de cuál es la cantidad que realmente se necesita para la ciudad, no queremos dar de más para no afectar laboralmente a los trabajadores, pero tampoco queremos dar de menos para no seguir afectando a la comunidad que no cuenta con el servicio adecuado y apropiado de taxis y remises”.

El edil reflejó que “la entrega de licencias será entre 54 y 80 licencias de acuerdo a lo que marca el estudio marcado de la UTN, a pesar de que a nosotros nos hubiera gustado tener un poco más de precisión en esto, pero vamos a tomar la decisión nosotros, vamos a hacer un análisis de distintos condicionamientos que vamos a pedir para ver si damos el máximo, el mínimo o un número promedio de licencias”.

En cuanto a cuando se aprobaría el proyecto para la entrega de licencias, dijo que “la idea es que podamos tratarlo en la sesión de este mes porque es un compromiso que yo tomé con los chóferes de taxis y remises, así que seguramente va a ser el día 26 de septiembre en la sesión ordinaria que nos toca durante este mes”.

En relación al proyecto de plataforma digital, expresó que “es una discusión que va a seguir dentro del seno del Concejo, parecía que venía mucho más avanzado, pero habiendo escuchado a todos los que tomaron la palabra, me parece que se va desinflando un poco esto, con lo cual esperaremos en la próxima semana cuál es la intención que tienen los distintos concejales, más que nada los autores de estos proyectos, los presidentes de las comisiones, para ver si se sigue avanzando o directamente nos ponemos a trabajar en la entrega de licencias y ver de qué manera el servicio en la ciudad de Río Grande mejora".

"Estoy convencido de que si se dan más licencias para que los choferes puedan tener sus vehículos, seguramente va a mejorar el servicio de transporte público privado de la ciudad”, dijo el presidente del Concejo.

Por último, Von der Thusen indicó que “siempre es positivo poder escuchar a todas las partes, más allá de que nos podamos poner de acuerdo o no en este mismo momento, pero sí es importante llevarnos nosotros esta información, anotarla, procesarla y a partir de ahí tomar las decisiones con el Cuerpo de Concejales que sean más acordes para poder beneficiar a la comunidad, teniendo en cuenta que siempre digo que nosotros no podemos legislar en contra de la gente”. “El estudio de mercado arroja un número de 54 a 80 licencias”:

Por su parte la concejal Mora manifestó que “ha sido una comisión muy debatida, donde hubo bastante discusión, acuerdos y desacuerdos, lo que sí coincidimos, para cerrar, es que se va a hacer una entrega de licencias, todavía no tenemos definido el número, pero ya hay un requerimiento de los choferes, cuando el estudio de mercado arroja un número entre 54 y 80 licencias, obviamente, yo pido el tope de este número, lo cual serían 80, 40 para taxis y 40 para remises, teniendo en cuenta que en 17 años que no se han entregado licencias, sería algo como de 4 licencias por año, en cambio si se entregan 60, sería algo de 3 licencias por año, así que me parece que el número está bien”.

Asimismo la edil se refirió al recupero de licencias, señalando que “es necesario recuperar esas licencias que están hoy fuera de circulación”. Mora especificó que “el número final de licencias se terminará definiendo dentro del Concejo Deliberante en una discusión entre los concejales, pero, obviamente, me interesa escuchar la palabra de los chóferes, que hace 17 años que están esperando esta entrega de licencia, o sea, estamos hablando de que hay chóferes que tienen más de 17 años esperando la licencia”.

En cuanto al debate de las plataformas digitales, dijo que “el debate seguirá durante todas las comisiones que tratemos el tema, pero se tienen que quedar tranquilos porque es un proyecto que está en comisión, que todavía ni siquiera tiene el consenso de los votos, pero lo que sí logramos hoy es el consenso para otorgar las licencias, que quizás, si lo hubiéramos hecho hace un tiempo atrás, hoy sería otra discusión, y podríamos haber realizado ese estudio de mercado que se pide que tiene que ser de un año, o de las cuatro estaciones”.

Con relación a Uber, expuso “todos dicen Uber, plataformas extranjeras, sí, porque Uber es el que llegó, nosotros hablamos de plataformas digitales y dentro del proyecto tenemos la propuesta de que el municipio de Río Grande cree nuestra propia plataforma digital de transporte, que sea local”.

Respecto a los punitorios, la edil sostuvo que “justamente nosotros en esta sesión, seguramente hay que trabajar en la aprobación o no de este proyecto porque estamos hablando de plataformas digitales y es algo que no está regularizado, entonces seguramente eso va a ir de la mano al momento en que se regularice o no la plataforma digital, sabemos que para este momento todavía nos falta bastante trabajo en comisión, teniendo en cuenta que el proyecto del concejal Calisaya no habla solamente de estas plataformas digitales, que serían los no regularizados o no habilitados, también tiene que ver con las habilitaciones que tienen los remises, que también en este momento ellos, al no utilizar el reloj homologado desde hace tres años, también están en infracción”.