Denuncian irregularidades en Citybus y falta del controles del municipio de Rio Grande

Desde la UTA denunciaron falta de aportes patronales y unidades sin la seguridad para chóferes y transportados en la firma Citybus, además de falta de unidades y controles por parte del municipio de Rio Grande.

El secretario gremial de UTA, gremio que nuclea a los trabajadores de Citybus, José María Zampedri, expuso las irregularidades de la empresa de transporte público. El gremio que nuclea a los trabajadores de Citybus volvió a exponer las irregularidades de la empresa en donde denunciaron la falta de aportes patronales que está generando que “algunos chóferes no se puedan jubilar”.

Además cuestionaron el “mal estado de las unidades, con butacas vencidas, cubiertas en mal estado y falta de calefacción, lo que significa un riesgo para los transportados y para los que circulan por la vía pública”.

Conjuntamente manifestaron que “los trabajadores están sufriendo el maltrato de la gente por la demora en el servicio ante la falta de coches en circulación porque colectivo que se rompe, no se repone de manera inmediata”. También señalaron que “la población ha crecido exponencialmente y seguimos con la misma cantidad de coches que hace tres años”. Asimismo indicaron que “la empresa hace caso omiso al llamado del Municipio como del Concejo Deliberante para exponer la situación”.

Zampedri, señaló que “el servicio ha mejorado en ciertas cuestiones, pero lo que tiene que ver puntualmente con los trabajadores están atravesando una mala situación por el maltrato que tienen con la gente, hay mucha demanda del transporte, es mucha la cantidad de gente que se deja en las paradas, las frecuencias son muy largas y hoy están circulando alrededor de 19 o 20 coches en la calle”.

Recordó que “hace 3 años que venimos con esa misma cantidad de coches en la calle, pero si a eso le sumamos que año a año el crecimiento poblacional es importante acá en Río Grande, estamos con la misma cantidad de unidades que hace 2 o 3 años y ya no alcanza la misma cantidad de coches”, criticó.

Coches que se rompen no pueden ser reemplazados: Además Zampedri agregó que “si a esto le sumamos que todos los días estamos teniendo problemas con coches que se quedan varados, que se rompen y no son reemplazados porque la empresa no tiene para reemplazarlos, la demora en la frecuencia es mayor, teniendo en cuenta que en el taller hay 7 u 8 colectivos que no están en condiciones, o sea, el que se rompe en la calle no se reemplaza, con lo cual se pierde varias horas y varias vueltas del día”, contó.

Por tal motivo dijo que “ante toda esa situación, no alcanza el servicio porque hoy el gran problema que están teniendo los chóferes es el maltrato que están teniendo con la gente que no puede viajar, dado que en los horarios pico es muchísima la gente que queda en las paradas”.

En este contexto que están viviendo expuso que “son varios los chóferes que están con problemas de salud, además de que los colectivos continúan con el problema de los neumáticos y las butacas que tienen son incomodas, están en mal estado, vencidas y se tornan imposible para poder trabajar durante 8 o 9 horas arriba del colectivo”, dijo, al tiempo que agregó que “lo mismo sucede con la calefacción que no funciona como debería”.

Zampedri agregó que “el maltrato de los pasajeros es como consecuencia de que el pasajero no es levantado en la parada, o sea, si una persona tiene que esperar una frecuencia de 10, 15 minutos, 20, imagínate que pasan dos coches, espera 40, 50 minutos, por lo tanto es entendible el malestar de los pasajeros, pero el chofer no tiene herramientas para darle una solución”.

“Citybus no da respuestas al Concejo Deliberante ni a la Municipalidad”: Consultado sobre si esta problemática ha sido planteada en la empresa, dijo que “lo ha planteado la misma municipalidad, pero no tenemos respuesta desde hace tres años en ese tema, como así también lo ha planteado el mismo Concejo Deliberante, teniendo en cuenta que el Concejo llamó a la empresa en dos o tres oportunidades y la empresa tampoco se presentó, no fue a rendir cuenta de lo que está sucediendo”.

Falta de aportes patronales: También denunció que “los reclamos de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo tampoco se presentan, a pesar de que hemos tenido varias audiencias con el Ministerio”, sostuvo, al tiempo que expresó que “nosotros también tenemos problemas con los aportes jubilatorios, donde tenemos personas que están esperando para jubilarse y no se pueden jubilar porque los aportes nunca se hicieron, faltan aportes de los últimos tres años, si tenemos en cuenta que el mes pasado empezaron a hacer como corresponden los aportes, por lo cual es otro incumplimiento de la empresa, esto ha sido denunciado en la AFIP, se ha denunciado en el Ministerio del Trabajo, tenemos unas demandas de por medio, pero no pasa nada, o sea, la empresa sigue haciendo lo mismo, el trabajador sigue esperando para jubilarse, tenemos personas que tienen 64, 65 años, y al día de la fecha no se pueden jubilar por la falta de aportes”.

Por último manifestó que “sabemos que los tiempos legales son largos, pero estamos denunciando falencias en las unidades, que corresponde a la seguridad vial, por ejemplo, la Municipalidad no toma cartas en el asunto, estamos denunciando el tema de los aportes que es un delito y nadie toma cartas en el asunto, con lo cuál no sabemos cual es la situación, si el chofer tiene que seguir esperando hasta los 70 años para poder jubilarse y seguir manejando y quizás no esté en condiciones de poder hacerlo y denunciamos problemas de seguridad cuando tenemos butacas que están destruidas y el chofer no puede soportar ocho horas de trabajo y seguimos en una lucha legal”.