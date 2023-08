Reforma a la Ley de Alquileres es solo un parche no una solucion

Ley de Alquileres, se adelanto el tratamiento y desde mañana Martes la tratara el Senado, luego de la aprobacion en Diputados. “Este proyecto viene a emparchar el problema de la inflación sobre los contratos”.





Por Radio Nacional Ushuaia, el abogado de la Cámara Inmobiliaria de Ushuaia, Claudio Fernández, analizó el proyecto destacó que se podrá “pactar qué índices de aumentos se aplican o hacer una combinación entre varios. Algo como lo que hace el Banco Central con dos índices y ampliando a algunos más. Son oficiales y ninguno de estos índices supera la inflación. Eso hace que haya un techo”.





“Lo que se reduce son los plazos de actualizaciones de un año a seis meses. Con esta inflación el propietario no puede esperar un año para aumentar. Me parece un parche adecuado para esta época. No sé si en el futuro no será necesario adaptarlo, si la situación se estabiliza. Hoy es una solución razonable”, agregó.





No obstante, el abogado consideró que “la reducción del plazo total del contrato no tiene ningún sentido, se podría mantener dándole tranquilidad al inquilino. Quizás sea una exigencia de las Cámaras y los propietarios. Con el nuevo plazo de actualizaciones se podría dejar el mismo esquema”.





Asimismo, celebró que “este proyecto tiene elementos de incentivos, como la ampliación del pago de bienes personales y demás. Si uno tiene un inmueble para alquilar, pueden tener algún beneficio. Aunque a nivel país es un avance en el sentido correcto, liberando presión tributaria para que incentive la oferta de inmuebles”.





“Por el momento solo tenemos una propuesta de la oposición y una oposición del oficialismo. No ha surgido ningún elemento para decir por qué motivo estas modificaciones no serían razonables”.





Respecto a la aplicación de la Ley en los contratos, Fernández explicó que “el contrato vigente debería seguir con la normativa con la que se creó. No obstante, como los contratos de locación no tienen efectos en el tiempo. No voy a poder recalcular los alquileres hacia atrás, pero la Ley puede permitirme fijar pautas para regular los períodos que no se han cumplido. Dependerá de cómo salga reglamentada”.





También fue consultado sobre las multas para alquileres temporarios y entendió que “es otro de los elementos. El hecho de fijar multas está bien. De cierto modo reducirá la marginalidad del sistema. El InFueTur carece de poder de policía. Si no le damos la potestad de inspeccionar y aplicar multas y ejecutarlas, quedará como una buena intención. Esa es la parte que no veo que esté reglamentada debidamente”.





Finalmente, sobre la posibilidad de que estas reformas sirvan para paliar la crisis habitacional, Fernández dijo que “si las reglas son claras, yo creo que sí. No podemos meternos en la cabeza de cada propietario en un contexto de incertidumbre. Todo el que invierte, exige reglas claras. Lamentablemente no las tenemos desde lo jurídico ni lo económico. No es que el propietario sea malo, sino que está cuidando su patrimonio y lo conserva hasta que haya un escenario razonable”.